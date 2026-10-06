Fitbit Edge : voici le prix français et les caractéristiques du nouveau bracelet connecté de Google

Design, fiche technique, prix pratiqué en France… on sait déjà presque tout du Fitbit Edge, nouveau venu dans la famille des bracelets connectés de Google.

Hier, nous apprenions de premières informations sur le prochain bracelet connecté de Google, le Fitbit Edge. Nous avons aujourd’hui des éléments supplémentaires à disposition, dont le prix en France de ce produit, qui vient se positionner comme une option plus haut de gamme que le Fitbit Air et que le Fitbit Charge 6 pour ceux qui ne souhaiteraient pas de montre connectée comme la Pixel Watch 5.

Le Fitbit Edge sera disponible en France au tarif de 179 euros, selon Dealabs Magazine. Il sera proposé dans les mêmes coloris que ceux de la Pixel Watch 5, à savoir :

Obsidian & Matte Black : boîtier en aluminium Noir Mat / bracelet sport Noir Volcanique.

: boîtier en aluminium Noir Mat / bracelet sport Noir Volcanique. Olive & Satin Pyrite : boîtier en aluminium Pyrite Satinée / bracelet sport Olive.

: boîtier en aluminium Pyrite Satinée / bracelet sport Olive. Canyon & Champagne Gold : boîtier en aluminium Champagne Doré / bracelet sport Rose Pêche.

: boîtier en aluminium Champagne Doré / bracelet sport Rose Pêche. Fog & Polished Silver : boîtier en aluminium Argent Poli / bracelet sport Brume.

Le Fitbit Edge sera le nouveau bracelet avec écran phare de Google

Le bracelet est équipé d’un écran AMOLED de 1,34 pouce compatible avec le mode Always-on. Il disposerait d’une autonomie jusqu’à 7 jours sans Always-on et jusqu’à 2 jours avec. Dans sa communication, Google annoncerait une recharge rapide octroyant 24 heures d’autonomie en 5 minutes.

L’appareil ferait la part belle à l’IA. On attend un coaching personnalisé fourni par Gemini, dont la possibilité de créer un programme de remise en forme sur mesure adapté à l’utilisateur. On aurait aussi des fonctionnalités telles que Demandez à Coach et coaching au poignet en temps réel. Plus de 40 modes d’exercice avec reconnaissance automatique des activités seraient pris en charge.

Pour le reste, c’est du classique. Les différents capteurs permettraient de mesurer pas, distance, calories, fréquence cardiaque, sommeil, course à pied, natation, golf, cycle menstruel, SpO2, température cutanée, ECG, détection de la fibrillation atriale, alertes de rythme cardiaque irrégulier, charge cardiaque, aptitude et VO2 max. Le Fitbit Edge indiquerait aussi des tendances de la pression artérielle et de la résistance à l’insuline.

La date de sortie n’est pas connue, mais Google devrait bientôt prendre la parole pour annoncer officiellement son produit.