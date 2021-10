Faire de la 3D sans lunettes avec un PC portable, c’est possible !

Réaliser des créations et conceptions en 3D stéréoscopique n’est plus réservé à une élite ou aux possesseurs de lunettes adaptées pour cet usage. Grâce à la technologie SpatialLabs, il est désormais possible de profiter d’un outil complet et efficace directement sur un PC portable Acer de la gamme ConceptD, pensée pour les professionnels et les créatifs.

SpatialLabs, c’est quoi ?

SpatialLabs regroupe une suite de technologies optiques capables de rendus en 3D stéréoscopique. En d’autres termes, un ordinateur équipé de SpatialLabs peut faire “sortir l’image de l’écran” afin de créer une expérience 3D.

Pour ce faire, l’appareil est doté d’une lentille optique et d’un autre composant indispensable au bon fonctionnement de la technologie, une caméra stéréo avec système de suivi des mouvements des yeux et de la tête.

Avec un tel équipement matériel couplé à la puissance du logiciel d’Acer, SpatialLabs parvient à créer une image légèrement différente pour chacun de nos yeux par voie de réfraction. Notre cerveau interprète alors cette incongruité par une image en trois dimensions. La 3D stéréoscopique est notamment utilisée dans les salles de cinéma pour renforcer l’immersion. Ici, transposée sur un PC portable, elle va surtout servir à visualiser des modèles 3D dans un cadre professionnel.

Quels profils sont visés ?

Avec SpatialLabs, Acer veut simplifier et rendre moins coûteuses certaines activités nécessitant l’usage de la 3D, ainsi qu’offrir un gain de productivité aux utilisateurs. Les concepteurs CAO (conception assistée par ordinateur) peuvent ainsi examiner leurs projets 3D dans un environnement 3D stéréoscopique complet afin de mieux visualiser ce qu’ils ont conçu.

Les concepteurs CGI (effets spéciaux numériques) peuvent quant à eux visualiser leurs animations en temps réel pour les aider à créer des modèles et des personnages encore plus réalistes. Les développeurs aussi peuvent en bénéficier, avec l’opportunité de pouvoir réaliser et présenter des projets d’une autre manière.

SpatialLabs profite de technologies de rendu en temps réel, si bien que le processus d’affichage 3D se déroule instantanément. Cela signifie que si un utilisateur tourne la tête, l’image en 3D stéréoscopique s’ajuste automatiquement. Et grâce à l’IA et à la solution SpatialLabs Go, un ordinateur certifié peut générer des images en 3D stéréoscopique à partir de contenus 2D standards, comme des photos, des vidéos, des jeux ou encore des visioconférences.

Une solution logicielle intelligente

SpatialLabs offre une compatibilité avec tous les principaux formats de fichiers 3D (OBJ, FBX, STEP, STL, COLLADA, IGES, glTF, 3DS, BLEND, PLY, DAE et IGS). Il suffit d’importer un modèle 3D dans le Model Viewer du logiciel pour générer l’affichage en 3D stéréoscopique. De plus, l’outil laisse le créateur ajuster en temps réel l’éclairage, les textures et les arrière-plans HDRI pour peaufiner au mieux sa présentation.

Huit suites logicielles populaires chez les créateurs (Autodesk Fusion 360, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds Max, Rhinoceros, Cura, Blender, SketchUp et Zbrush) bénéficient de modules complémentaires afin d’enrichir et d’améliorer l’expérience, notamment afin de faciliter l’exportation des modèles créés depuis ces applications vers SpatialLabs Model Viewer.

Acer a lancé un site dédié pour les développeurs SpatialLabs, où ceux-ci peuvent avoir accès à différentes ressources pour mener à bien leurs projets. On y trouve un plug-in pour le moteur Unreal Engine, ainsi que la prise en charge d’Ultraleap, une technologie qui permet aux utilisateurs de réaliser des commandes d’action avec des gestes de la main plutôt qu’avec une souris ou un autre type contrôleur.

Et ce n’est pas tout puisque SpatialLabs prend aussi en charge le multi-écran. En plus de votre PC portable certifié, vous pouvez connecter un moniteur externe traditionnel avec dalle 2D, celui-ci servant alors à créer ou modifier un contenu 3D, qui pourra être visionné en 3D sur l’écran de l’ordinateur portable. De quoi travailler plus efficacement.

Le ConceptD 7 SpatialLabs Edition

Fer de lance de cette technologie, le nouveau ConceptD 7 SpatialLabs Edition est une véritable station de travail mobile à destination des utilisateurs exigeants. Il embarque un écran UHD 4K certifié PANTONE Validated couvrant 100% de la gamme de couleurs Adobe RGB et affichant un indice de précision des couleurs Delta E<2. Idéal pour les professionnels.

Qui dit conception 3D, dit configuration musclée, avec un processeur Intel Core i7 de 11ème génération couplé à une carte graphique haut de gamme de NVIDIA : la GeForce RTX 3080. Le PC vient également avec 64 Go de RAM DRR4 et un espace de stockage SSD NVMe PCIe confortable de 2 To.

Le ConceptD 7 SpatialLabs Edition sera disponible en Europe à partir du mois de décembre 2021 au prix conseillé de 3599 euros TTC.

Cet article est une publication sponsorisée par Acer.