Facebook va bientôt vous payer pour vous faire lâcher Tiktok

Facebook veut redevenir une plateforme incontournable pour les créateurs de contenu. Meta, en pleine transformation, lance une nouvelle option de monétisation qui permet de gagner de l’argent grâce aux Stories. Avec cette initiative, l’entreprise espère séduire les influenceurs et rivaliser avec Instagram et TikTok.

Meta opère de grands changements pour redynamiser ses plateformes et fidéliser ses utilisateurs. Après avoir tout juste lancé les Community Notes, un système de vérification des contenus par la communauté sur Facebook et Instagram, l’entreprise continue sa transformation.

Cette fois, elle s’attaque à la monétisation des contenus pour attirer plus de créateurs et renforcer l’engagement sur Facebook. Face à la domination de TikTok et d’Instagram, la firme doit innover pour rester compétitive.

Pour cela, Meta a annoncé une nouvelle source de revenus pour les créateurs de Facebook. Ceux qui font partie du programme de monétisation de la plateforme peuvent désormais gagner de l’argent grâce aux vues de leurs Stories. Disponible dans le monde entier, cette fonctionnalité repose sur la performance des publications. Plus elles sont visionnées, plus les créateurs pourront générer des revenus.

Facebook rémunère les créateurs qui publient des Stories visibles par tous

Pour bénéficier de cette monétisation, les créateurs doivent s’assurer que leurs Stories sont accessibles en mode public. Meta précise que seuls les contenus remplissant ce critère pourront générer des revenus. Les utilisateurs qui ne sont pas encore inscrits au programme de monétisation peuvent déposer leur candidature directement sur le site de l’entreprise. Cette mise à jour s’inscrit dans une stratégie plus large visant à transformer Facebook en une plateforme plus attractive pour les influenceurs.

Meta multiplie les initiatives pour séduire les créateurs. Début 2025, l’entreprise avait déjà lancé un programme de bonus pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars pour inciter les influenceurs actifs sur d’autres réseaux à publier sur Facebook et Instagram. Cette nouvelle monétisation des Stories pourrait renforcer cet effort et attirer un public plus large. En facilitant la rentabilité des contenus courts, la société espère donc redonner à Facebook un rôle central dans l’écosystème des réseaux sociaux. Reste à voir si cette stratégie suffira à convaincre les créateurs, alors que TikTok et Instagram dominent toujours ce marché.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page officielle du programme de monétisation de Meta.