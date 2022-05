Facebook : que faire quand son compte a été piraté et comment se protéger des hackers ?

Avec toutes les informations que nos Facebook disent de nous, et tous les liens sociaux que nous y avons, forcément… On n'a pas envie de les voir se faire pirater. Voici ce que vous devez savoir si jamais votre compte Facebook a été piraté.

On n'y pense plus vraiment, mais notre profil Facebook est vraiment au centre de notre activité numérique. Nous y avons des informations personnelles sur nos goûts, sur notre travail, sur notre vie d'ordre général, oui. Mais nous avons aussi tous nos amis reliés entre eux, avec parfois la manière dont nous les avons rencontrés, où nous sortons tous ensemble… Bref, de quoi refaire l'intégralité de notre vie dans une période un peu nostalgique, mais aussi la possibilité de la contrôler et de la détruire pour un pirate. Et ce sans même parler de toutes vos discussions Messenger, avec potentiellement des informations importantes comme vos données bancaires ou vos mots de passe. Cependant, il y a toujours moyen, grâce aux outils fournis par la plateforme, de savoir si votre compte a été compromis, et le sécuriser au maximum pour éviter le moindre problème.

Comment savoir si son compte a été piraté ?

Le moyen le plus simple de savoir si votre compte Facebook a été piraté est de faire un tour du côté de vos historiques de connexion. Facebook enregistre en effet toutes les connexions sur votre compte, en vous indiquant la localisation de celle-ci, la plateforme utilisée et l'adresse IP de celle-ci. Pour retrouver cette interface, il vous suffit de procéder ainsi :

Cliquez sur la petite flèche en haut à droite Allez dans Paramètres et Confidentialité Dirigez-vous sur Historique personnel Une fois sur cette page, cliquez sur Sessions actives.

Vérifiez bien dans la liste que vous reconnaissez vos propres connexions. Si vous ne reconnaissez pas l'une de celles-ci, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et déconnecter directement la session. Par la suite, mieux vaudra changer votre mot de passe pour vous assurer que la personne qui a pu récupérer vos identifiants de connexion ne pourra pas se reconnecter à votre compte par la suite. Profitez-en pour activer l'authentification à deux facteurs si vous le pouvez : c'est le meilleur moyen de sécuriser votre compte contre les pirates.

Comment récupérer son compte Facebook piraté ?

Si vous savez déjà que votre compte a été piraté, mais que vous avez toujours accès à votre session : changez immédiatement votre mot de passe. Le plus rapidement possible. Dans le cas où votre adresse mail a été compromise, n'oubliez pas également de la changer pour éviter que la procédure de récupération de mot de passe soit utilisée contre vous.

Si vous n'avez plus accès à votre compte, Facebook a créé une page spéciale pour pouvoir le récupérer. Vous devrez utiliser votre ancien mot de passe (le dernier que vous avez utilisé avant qu'un pirate ne le modifie, donc) et prouver votre identité à Facebook par le biais d'un code reçu par mail ou SMS.

Notez qu'en cas d'usurpation d'identité, cette même page vous permettra de prévenir le réseau social et ainsi prendre des actions contre le pirate.

Comment sécuriser son compte Facebook contre les pirates ?

La première chose à faire pour votre compte Facebook, mais aussi l'intégralité de vos comptes sur internet, est d'activer l'authentification à deux facteurs. Dans son principe, celle-ci vous demande un mot de passe simple, habituel, et y ajoute un code que vous recevrez par une autre plateforme. Cela permet de garantir que vous êtes le seul à pouvoir vous connecter à votre compte, même lorsque votre mot de passe fuite sur internet. Sur Facebook, il existe trois méthodes :

Le SMS = un code unique vous est envoyé par SMS

= un code unique vous est envoyé par SMS L'application dédiée = un code est généré par une application dédiée. L'application Facebook mobile vous permet généralement d'authentifier ou non vos connexions une fois celle-ci connectée.

= un code est généré par une application dédiée. L'application Facebook mobile vous permet généralement d'authentifier ou non vos connexions une fois celle-ci connectée. La clé USB dédiée = il existe aujourd'hui des clés USB qui génèrent ses propres codes, qui ne sont accessibles que physiquement. C'est la manière la plus forte de sécuriser votre compte, mais l'usage est assez extrême.

L'application mobile Facebook vous permet également de recevoir des alertes en cas de connexion non reconnue ou de nouvelles connexions inhabituelles sur votre compte. C'est le meilleur moyen d'être proactif pour couper une tentative de piratage rapidement, avant que les attaquants n'aient pu faire quoi que ce soit sur votre Facebook.

Enfin, vérifiez bien que vos informations personnelles soient toujours à jour sur la plateforme. C'est grâce à celles-ci que les équipes Facebook pourront vérifier votre véritable identité en cas de piratage. Avoir le bon numéro de téléphone inscrit est primordial, tout comme une adresse email dont vous avez encore les accès.