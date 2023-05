Facebook n’aura bientôt plus le droit d’exploiter les données des mineurs à des fins commerciales

Meta est accusée par la FTC d’avoir sciemment menti sur les capacités de son application Messenger Kids pendant plusieurs années et veut lui infliger une sanction qui l'affecterait au niveau du porte-monnaie.

Alors que la maison mère de Facebook affirmait que les utilisateurs de l’application de messagerie à destination des enfants ne pouvaient communiquer qu’avec des contacts préalablement autorisés par les parents, il leur était en fait possible de communiquer dans certains cas avec des inconnus. Le réseau social n’aurait pas respecté un engagement pris en 2020, à la suite de l’affaire Cambridge Analytica, qui le contraignait à prendre les mesures adéquates pour protéger les données privées des mineurs.

En conséquence, la FTC propose, entre autres sanctions, d’interdire à Meta de monétiser les données des utilisateurs de moins de 18 ans. Le directeur du bureau de la protection des consommateurs de la FTC déclare : « Facebook a failli à sa promesse de protéger les données à plusieurs reprises. L’insouciance de la compagnie a mis en péril ses jeunes utilisateurs, et Facebook doit répondre de ses manquements ».

Facebook n’aura plus le droit d’utiliser les données des enfants à des fins commerciales

Plutôt que de faire amende honorable devant la gravité des accusations proférées et la sévérité de la sanction proposée, Facebook contre-attaque par voie de presse : « c’est un coup politique. Malgré trois années d’engagement continu avec la FTC autour de notre accord, nous n’avons pas eu l’occasion de discuter de cette nouvelle théorie totalement inédite ». Pour se dédouaner, l’entreprise va même jusqu’à pointer du doigt le laxisme supposé des autorités envers un autre réseau social, TikTok, qui a le droit « d’opérer sans contrainte sur le sol américain ».

Par ailleurs, un représentant de la compagnie déclare dans un tweet que « les deux incidents que la FTC a pris pour appuyer sa décision ont été découverts, réparés et dévoilés au public par nous, il y a trois ans ». Si l’interdiction d’exploiter les données des mineurs était appliquée, elle empêcherait non seulement Meta et toutes ses filiales de recueillir les données des utilisateurs de moins de 18 ans (sauf pour des raisons de sécurité), mais aussi d’utiliser ces informations à des fins commerciales après que les utilisateurs deviennent majeurs.

Source : Tech Crunch