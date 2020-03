Facebook Messenger : comment effacer toutes les conversations d’un seul coup

Facebook Messenger est un moyen idéal de communiquer avec votre famille et vos amis. Hélas, il lui manque quelques petites fonctionnalités pratiques, comme le fait de pouvoir effacer l’ensemble de vos conversations d’un seul coup. Heureusement, il existe une astuce, en passant par une extension Google Chrome sur PC/Mac.

Les services de Facebook sont toujours très pratiques, mais dès qu’on souhaite supprimer de nombreux contenus à la fois, étonnamment le réseau social semble faire tout son possible pour vous compliquer la tâche. Ainsi sur Facebook Messenger, il est extrêmement simple de supprimer une conversation. Mais si vous en avez, comme moi, plusieurs centaines et que vous souhaitez faire place nette vous en serez quitte pour une opération aussi longue que laborieuse – il vous faudra supprimer chaque message un par un. Le constat est le même depuis des années, et dans l’intervalle Facebook n’a jamais levé ne serait-ce que le petit doigt pour améliorer les choses. On imagine, par exemple que mettre en place une interface qui permet de cocher plusieurs messages voire tous les messages à la fois et de pouvoir ainsi réaliser une même action comme la suppression sur tout ou partie de vos conversations ne serait pas bien compliqué.

Il reste bien sûr une alternative, aussi simple qu’efficace : supprimer votre compte Messenger. Heureusement, grâce à votre PC/Mac et une petite extension Chrome, supprimer tous vos messages devient simple comme bonjour !

Comment effacer tous vos messages sur Facebook Messenger

Pour cela :

Ouvrez Google Chrome sur votre PC/Mac

sur votre PC/Mac Cliquez ici pour ajouter l’extension Fast Delete All Messages

Cliquez sur le logo de Fast Delete All Messages dans la section de la fenêtre du navigateur qui regroupe les extensions actives (en haut à droite)

dans la section de la fenêtre du navigateur qui regroupe les extensions actives (en haut à droite) Cliquez sur Step 1. OPEN MESSENGER

Cliquez sur Step 2. REMOVE ALL MESSAGES pour supprimer toutes vos conversations

pour supprimer toutes vos conversations Vos messages sont alors irrémédiablement supprimés de votre compte

Attention : cette opération ne supprime que les messages sur votre compte Facebook. Des copies de certaines conversations peuvent toujours exister sur les appareils de vos destinataires.