Facebook lance son alternative au Guide du Routard, une carte collaborative pour vos vacances d’été

Facebook lance une carte touristique et collaborative dans le cadre de sa nouvelle campagne EnsembleEnFrance. Tel le Guide du Routard, cette plateforme vise à promouvoir le tourisme local en mettant en avant les meilleurs restaurants, hôtels, commerces et lieux incontournables partout en France. C’est le compagnon idéal pour vos prochaines vacances d’été.

De nombreux secteurs ont été durement affectés par la crise du coronavirus et en particulier ceux du tourisme et du commerce de proximité. Facebook France vient de lancer #EnsembleEnFrance, une initiative qui vise à soutenir ces secteurs pendant les vacances d’été à l’heure du déconfinement où les Français retrouvent progressivement une vie normale. Le réseau social propose désormais une carte interactive et collaborative permettant à tout le monde de partager des endroits d’intérêt touristique autour d’eux.

C’est en quelque sorte le nouveau Guide du Routard pour tous ceux qui souhaitent découvrir des lieux en France pendant les vacances, d’autant plus que les déplacements à l’étranger devraient encore rester limités pendant plusieurs mois. Cette initiative de Facebook est soutenue par de nombreuses personnalités françaises souhaitant promouvoir leur région. Pour le réseau social, il s’agit de « la première carte du tourisme solidaire ». L’idée est d’aider à stimuler la relance de la saison touristique.

Facebook présente le Waze des restaurants, commerces et lieux touristiques en France

L’aspect collaboratif de cette nouvelle carte repose sur le principe du crowdsourcing, le même qui a fait la popularité de Waze. Seulement il s’agit ici de mettre en avant les bonnes adresses et les commerces de proximité affectionnés par les Français. Pour Facebook, c’est « une fonctionnalité unique au monde, développée spécifiquement pour le programme #EnsembleEnFrance ». Chaque français pourra ainsi « ajouter les pépites locales

qu’il souhaite soutenir et partager avec les autres utilisateurs ».

La carte interactive #EnsembleEnFrance a été créée en partenariat avec Mapstr. Pour y accéder ou la télécharger sur Android et iOS, c’est par ici. En parallèle, sur la page Facebook France, le réseau social partagera chaque semaine une sélection des meilleures adresses dans l’Hexagone. Ce n’est pas la première initiative de Facebook qui s’est montré très volontaire pendant le coronavirus avec des campagnes telles que #EnsembleàlaMaison et #EnsembleSolidaires qui donnaient de la visibilité à différentes opérations citoyennes en France.

Plus récemment, le réseau social a lancé une compagne baptisée #SoutenonsNosTPEPME avec pour objectif d’accompagner les petits commerçants, artisans et autres micro-entreprises dans leur processus de digitalisation.