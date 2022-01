Facebook : comment activer le mode sombre ?

Activer le mode sombre de Facebook se fait facilement, mais le processus n'est pas forcément évident pour qui ne l'a jamais. Si vous vous perdez dans les paramètres, ce tutoriel est là pour vous mettre sur le chemin qui mène à bon port. Que vous soyez sur PC, Mac ou sur smartphone (l'application Facebook pour Android ou iOS), voici comment procéder.

Le mode sombre ou Dark Mode est disponible sur Facebook depuis le printemps 2020 pour la version web. Puis l'été suivant sur l'application mobile (Android, iPhone). Ce mode se répand peu à peu partout : applications pour smartphones, système d'exploitation, sites web, etc. Il a plusieurs avantages. D'abord, il met fin à la domination des designs apparentés à du texte noir sur blanc, pratiquement consubstantiels d'internet depuis son origine.

Mais ce n'est pas qu'une révolution de style. Le mode sombre cherche à introduire des contrastes plus doux pour les yeux, tout en provoquant moins d'émission de lumière bleue mauvaise pour le cycle du sommeil. Le mode sombre permet par ailleurs d'économiser de l'énergie sur les smartphones. C'est essentiellement vrai pour les smartphones dotés d'un écran OLED, car sur ces derniers, un pixel sombre consomme beaucoup moins d'énergie qu'un pixel éclairé.

Comment activer le mode sombre de Facebook sur PC et Mac (web) ?

L'application web de Facebook dispose de sa propre option pour le mode sombre. Il est possible de l'activer depuis les paramètres et c'est plutôt simple. Faites-le une fois et vous devriez vous en souvenir pour les fois à venir.

Ouvrez le site Facebook.com sur votre navigateur web et connectez-vous En haut, complètement à droite, cliquez sur la flèche dirigée vers le bas puis sur Affichage et Accessibilité Au niveau de la section Mode Sombre, sélectionnez Oui pour activer l'option. Ou Automatique pour appliquer le thème actif à l'échelle du système (Clair ou Sombre).

Vous pouvez à tout moment revenir au mode standard en revenant dans les Paramètres et en sélectionnant Non pour désactiver le mode sombre sur Facebook.

Comment activer le mode sombre sur Android et iPhone ?

Vous pouvez là encore activer le mode sombre de Facebook facilement depuis les paramètres de l'application mobile. Voici comment procéder.

Ouvrez Facebook sur votre smartphone Appuyez sur les trois traits horizontaux en haut, à droite pour déployer le menu Descendez sur l'écran et sélectionnez Paramètres et Confidentialité Paramètres > Paramètres Dans la section Préférences, sélectionnez Mode Sombre puis Activé.

Voilà, c'est aussi simple que cela. Vous savez maintenant comment activer le mode sombre de Facebook sur PC, sur Android et iPhone. Et pour aller plus loin, jetez un œil sur notre tuto pour activer le mode sombre sur Facebook Messenger.