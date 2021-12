Facebook a trouvé le moyen de ne pas payer de commission pour les achats in-app sur Android et iOS

Facebook permet d’acheter des Etoiles sur son application mobile afin de les envoyer à des créateurs. Pour ne pas payer de commission aux boutiques en ligne d’Apple et de Google, le réseau social a trouvé la parade : utiliser Facebook Pay.

Sur mobile, les achats in-app font les affaires d’Apple et de Google, puisqu’un pourcentage leur est reversé à chaque transaction. Certains ont tenté de contourner cette règle, comme Epic Games sur Fortnite, mais ça ne s’est pas très bien passé. Facebook a lui trouvé la parade : utiliser son propre service Facebook Pay. Cela concerne uniquement les Etoiles pour le moment.

Le réseau social a trouvé un moyen simple de monétiser les streamings sans parler d’argent. Sur les lives, il est en effet possible d’envoyer des Etoiles à des créateurs (en commentant un contenu), ce qui leur permet de gagner de l’argent. Ces Etoiles sont payantes, évidemment, mais pour s’en procurer, il faut passer par le porte-monnaie du site, Facebook Pay, et non par le système d’Apple ou Google.

Facebook filoute pour ne pas payer de commission à Apple et Google

Facebook se félicite de cette décision, argumentant que cette baisse de tarif lui permet d’offrir ces étoiles à des prix impossibles à atteindre en passant via le système classique. En ce mois de décembre, le réseau social en profite même pour faire des promotions en offrant des étoiles bonus à chaque achat. Par exemple, si vous achetez 530 étoiles à 10 dollars, 420 vous serons offerte. La belle affaire. Ainsi, Facebook contourne le règlement d’Apple et de Google sans toutefois s’exposer aux foudres des deux géants.

Les Etoiles permettent de récompenser un créateur. Par exemple, sur une vidéo live, vous pouvez en envoyer 500. Les créateurs reçoivent eux une récompense (de l’argent) en atteignant des objectifs. Une manière de financer du contenu sans jamais parler d’argent. Facebook veut mettre ce système en avant en cette fin d’année avec les Stars Party, des évènements chronométrés pendant lesquels les créateurs devront réunir le plus d’étoiles possibles.

Les Etoiles sont utilisées pour les lives mais Facebook a annoncé qu’elles pourraient prendre une part plus importante à l’avenir, puisqu’elles pourront être distribuées via le fil d’actualité, sur les vidéos de l’onglet Watch ou encore sur les Reels.