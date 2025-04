Et si Samsung n’était plus le roi des smartphones ? Apple vient de frapper fort en ce début d’année

Le premier trimestre est souvent dominé par Samsung grâce à ses nouveaux modèles Galaxy. Mais cette année, Apple crée la surprise en prenant la tête du marché mondial. Cette performance inédite pourrait changer l’équilibre entre les deux géants.

Chaque trimestre, les instituts spécialisés publient des rapports sur les parts de marché des plus grands constructeurs de smartphones. Apple et Samsung sont presque toujours en haut du classement, souvent très proches. Mais le début d’année est historiquement favorable au géant sud-coréen, qui profite du lancement de ses modèles Galaxy S pour booster ses ventes. Pourtant, en ce début 2025, la dynamique semble s’inverser. Plusieurs rapports indiquent que la firme de Cupertino aurait pris l’avantage sur son concurrent.

D’après le cabinet Counterpoint Research, Apple a atteint 19 % de parts de marché dans le monde au premier trimestre 2025, contre 18 % pour Samsung. C’est la première fois que la marque à la pomme prend la tête à cette période de l’année. Ce succès s’expliquerait par la bonne réception de l’iPhone 16e dans des marchés clés comme l’Inde et le Japon. La firme américaine bénéficie aussi d’une stratégie agressive d’expansion dans les pays émergents, où elle gagne du terrain face aux marques Android. Samsung, de son côté, a connu un début d’année plus timide malgré le lancement des Galaxy S25.

Samsung cède la première place des ventes de smartphones à Apple sur un trimestre stratégique

Ce changement est important, car le premier trimestre est un indicateur clé pour le reste de l’année. Si Apple prend l’avantage si tôt, cela peut influencer les ventes futures, la confiance des investisseurs et les stratégies commerciales. D’autres analystes comme Canalys ou IDC donnent encore Samsung légèrement en tête, mais tous saluent la performance exceptionnelle de l'américain. Le fabricant aurait profité d’une forte demande anticipée liée à des craintes de taxes douanières aux États-Unis et à des problèmes logistiques en Asie.

Samsung n’est pas en crise, mais cette perte de leadership montre que la concurrence est plus vive que jamais. En plus d’un calendrier de lancement moins favorable, la marque a aussi été critiquée pour le déploiement difficile de One UI 7, ce qui a pu freiner certains acheteurs. Xiaomi, toujours solide en troisième position, continue sa progression grâce à la Chine et à sa montée en gamme. Si cette tendance se confirme, 2025 pourrait être une année charnière dans la hiérarchie du marché mondial.

Source : Counterpoint Research