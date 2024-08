Envie d’incarner Goku dans Black Myth : Wukong ? C’est possible avec ce mod Dragon Ball !

Vous vous voyez bien incarner Goku dans Black Myth : Wulong, le dernier RPG d'action ultra populaire de Game Science ? Cela tombe bien, un mod permet maintenant de le faire !

Si vous suivez l'actualité du jeu vidéo, vous avez forcément entendu parler de Black Myth : Wukong. Pour cause, le RPG d'action du studio chinois Game Science rencontre un succès phénoménal depuis sa sortie il y a quelques jours sur PlayStation 5 et PC.

La récente polémique liée à la censure imposée par le studio sur certains thèmes spécifiques (interdiction d'évoquer le Covid 19 ou le féminisme dans les tests notamment) n'aura rien changer. Le jeu sous Unreal Engine 5 est un carton, avec plus de 10 millions de joueurs au compteur.

Dragon Ball et Black Myth : Wukong, un même socle

Comme vous le savez peut-être, l'intrigue du jeu s'inspire grandement de la Pérégrination vers l'Ouest, l'un des romans fantastiques les plus connus de la littérature chinoise. Parue vers la fin du XVIe siècle, cette oeuvre majeure dépeint le périple de Sun Wukong, également connu sous le nom de Roi des Singes.

Au fil des siècles, cette aventure exceptionnelle a servi d'inspiration à de nombreuses reprises, en littérature bien entendu, mais aussi dans le cinéma, l'animation, et maintenant le jeu vidéo. En dehors de Black Myth : Wukong, la Pérégrination vers l'Ouest a servi de socle à un animé mondialement connu : Dragon Ball. Son créateur, Akira Toriyama, ne l'a jamais caché. Son Goku est une réécriture de Sun Wukong (Sun Wukong se traduit d'ailleurs Son Goku en japonais).

A lire également : Si la sortie de Black Myth Wukong sur Xbox est décalée, ce serait à cause de Sony

Un mod Son Goku pour lier les deux univers

Vous l'aurez donc compris, les deux oeuvres, à savoir Black Myth : Wukong et Dragon Ball, partagent de nombreux points communs. Rien d'étonnant alors de voir un moddeur s'atteler à la tâche pour relier les deux mondes. Grâce à NorskPL, les joueurs du RPG d'action peuvent maintenant transformer Wukong en Goku.

On retrouve le personnage avec sa tenue orange mythique et son bâton de combat. Une manière malicieuse de joindre les deux univers et de rendre hommage à Akira Toriyama, qui nous a quitté ce 1er mars 2024. Notez que ce mod est totalement gratuit et disponible en téléchargement sur la plateforme Nexus Mods. Et si vous préférez plutôt les galaxies lointaines, très lointaines, NorskPL a aussi créé un mod pour incarner Dark Maul.

Source : Eurogamer