Si la sortie de Black Myth Wukong sur Xbox est décalée, ce serait à cause de Sony

La déclaration d'un porte-parole de Microsoft enflamme les joueurs qui veulent savoir pourquoi la sortie de Black Myth : Wukong sur Xbox a été repoussée. Le responsable pourrait être Sony.

Quand le studio indépendant Game Science annonce le jeu Black Myth : Wukong, les amateurs de “Souls like” se réjouissent. Il faut dire qu'à part attendre le DLC d'Elden Ring (aujourd'hui disponible), ils n'avaient pas grand chose à se mettre sous la dent. Le titre est basé sur le roman chinois La Pérégrination vers l'Ouest, aussi appelé Le Voyage en Occident ou Le Roi-Singe. Il en reprend notamment le personnage principal, Sun Wukong, qui porte ici le nom du Prédestiné.

Les images et trailers s'enchaînent et force est de constater que Black Myth : Wukong s'annonce impressionnant. Puis vient la douche froide pour une partie des joueurs. Le 7 juin, au Summer Game Fest 2024, une nouvelle vidéo du jeu est diffusée. À la fin, la date de sortie s'affiche ainsi que les plateformes concernées, le 20 août 2024 sur PC et PlayStation 5. Mais où sont les Xbox Series X et S ? Microsoft ne tarde pas à s'expliquer.

Sony serait responsable de la sortie décalée de Black Myth : Wukong sur Xbox

“Nous sommes en train d'optimiser la version Xbox Series X|S pour qu'elle réponde à nos critères de qualité. Elle ne sortira donc pas en même temps que les autres plateformes” explique l'entreprise. Ce n'est pas la première fois que les consoles Xbox posent problème aux développeurs. Pour sortir sur Series S, Baldur's Gate 3 a dû abandonner le mode coopération en écran partagé par exemple. Mais ce ne serait la seule raison du délai.

Interrogé sur les optimisations en cours, un porte-parole de la firme indique : “[…] nous travaillons avec Game Science pour amener le jeu sur nos plateformes. Nous ne pouvons pas commenter les accords conclus par nos partenaires avec d'autres détenteurs de plateformes, mais nous restons déterminés à faire de la Xbox la meilleure plateforme pour les joueurs, et les grands jeux sont au cœur de cette démarche“.

Un autre son de cloche facile à décoder : Game Science aurait signé un contrat d'exclusivité avec Sony pour une durée indéterminée. Ce n'est bien sûr qu'une supposition à ce stade, mais elle suffit à déchainer les passions. Il faudra attendre une déclaration officielle d'une des parties prenantes pour connaître le fin mot de cette histoire.

Source : Windows Central