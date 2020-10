Edge : capture d’écran, comparateur de prix, le service de Microsoft introduit des nouvelles fonctionnalités pratiques

Le navigateur Edge de Microsoft se bonifie avec le temps, ajoutant régulièrement de petites fonctionnalités bien utiles. La nouvelle mise à jour intègre par exemple un comparateur de prix et un outil de capture d’écran. Des outils pour l’instant réservés à la version US du navigateur.

Edge Chromium, navigateur de Microsoft sorti en début d’année et préinstallé sur Windows 10, fait tout pour séduire le grand public. Rapide, bien pensé, compatible avec les extensions de Chrome et incluant un outil de migration simple, il continue à s’améliorer au fil des mises à jour. La dernière inclut deux fonctionnalités intéressantes.

La première est un comparateur de prix directement intégré dans le navigateur. Lorsque vous naviguez sur un site marchand sur Edge, vous pouvez créer une liste de course au sein d’un onglet Collection. Cet onglet en question permet désormais de voir le prix de ce même produit sur des sites concurrents et de vous trouver moins cher. Il y a toutefois un hic. Cette feature n’est réservées qu’aux utilisateurs américains pour le moment et n’est compatible qu’avec un nombre limité de sites. Mais Microsoft indique qu’elle sera déployée à grande échelle dans le futur. Un argument de plus en faveur d’Edge.

Les captures d'écran simplifiées

L’autre fonctionnalité intéressante est l’outil de capture d’écran intégré dans le navigateur. Il est désormais possible, en cliquant sur un bouton en haut à droite (non disponible en France), de sélectionner une zone donnée et de sauvegarder l’image. La différence avec l’outil de capture d’écran déjà existant sous Windows 10 est que cette fois, il est adapté au web. Par exemple, lorsque vous prenez une image sur une page, celle-ci scrollera automatiquement vers le bas pour accompagner votre curseur si besoin. Très pratique.

D’autres petites fonctionnalités sont également introduites avec cette mise à jour. Par exemple, il est désormais possible de personnaliser les visuels des onglets. De même, les outils d’Office, comme Excel, Word ou OneNote, peuvent désormais s’ouvrir dans l’onglet Collection en marge de la page consultée. Enfin, la navigation dans les fichiers PDF a également été revue pour être moins lourd à l’usage.

Plus le temps passe, plus Edge devient intéressant à utiliser. Et vous, avez-vous choisi Edge comme navigateur ? Y songez-vous ? Dites-le-nous dans les commentaires !