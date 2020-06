eBay : des cadres ont harcelé un couple en leur envoyant des cafards, porc ensanglanté et araignées

6 anciens cadres d’eBay sont accusés d’avoir harcelé un couple de critiques. Pour se venger d’un article peu élogieux, les responsables ont envoyé des colis contenant une boîte de cafards vivants, un masque de porc ensanglanté, une couronne mortuaire et de la pornographie au domicile de leurs victimes.

Six anciens responsables d’eBay sont accusés de harcèlement à l’encontre d’un couple de blogueurs, annonce un communiqué du procureur du Massachusetts, Andrew Lelling. Au cours du mois d’août 2019, les employés de la plateforme ont en effet mené une violente campagne de harcèlement contre les administrateurs d’un site dédié à la plateforme d’enchères en ligne. Les employés cherchaient visiblement à se venger d’un article particulièrement critique traitant d’un contentieux entre eBay et un acheteur.

Les 6 cadres risquent jusqu’à 5 ans de prison pour harcèlement

Pendant plusieurs semaines, les victimes ont reçu des colis intimidants, allant du « masque d’Halloween représentant un porc ensanglanté » à la « couronne mortuaire » en passant par « la boîte de cafards vivants ». parmi les colis les plus dérangeants répertoriés par la justice, on trouve aussi « un livre sur comment survivre à la perte d’une épouse » et des araignées. « Ces derniers paquets étant adressés au nom de l’éditeur de la newsletter mais envoyés chez ses voisins » précise Andrew Lelling.

Les 6 employés ne se sont pas arrêtés là. Pour intimider le couple, ils ont posté des menaces sur Twitter, ont tenté d’installer un GPS sur leur voiture et ont pénétré dans leur maison à plusieurs reprises. Pour endiguer l’enquête de police initiée par les victimes, les accusés ont falsifié des preuves, dont des mails internes, et menti aux forces de l’ordre.

Vu le timing, il n’est pas impossible que l’affaire soit liée à la démission du directeur général Devin Wenig en septembre dernier. « Notre enquête interne a montré que les communications de M. Wenig étaient inappropriées, mais il n’y a aucune preuve qu’il connaissait par avance ou qu’il ait encouragé les actions qui ont ensuite été menées contre la blogueuse et son mari » tempère eBay dans un communiqué de presse.

Quoi qu’il en soit, eBay affirme avoir congédié tous les accusés en septembre 2019 à la suite d’une vaste enquête interne. « eBay s’excuse auprès des personnes affectées et est désolé qu’elles aient eu à endurer cela » promet la firme américaine. D’après le procureur du Massachusetts, les anciens employés impliqués risquent d’écoper jusqu’à 5 ans de prison pour cyberharcèlement et subordination de témoin.