Dyson V12 Detect Slim Absolute : 250 € de réduction sur l’un des meilleurs aspirateurs balais, vite !

En ce moment sur Boulanger, vous pouvez profiter d’un super bon plan sur l’aspirateur balai Dyson V12 Detect Slim Absolute. Léger et puissant, c’est le modèle idéal pour nettoyer sa maison rapidement et efficacement.

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Depuis quelques années, les aspirateurs balais ont remplacé les vieux aspirateurs traîneaux dans les foyers français. Moins encombrants, plus faciles à transporter dans la maison, tout aussi puissants, ils ont des qualités indéniables. Pour autant, tous les modèles ne se valent pas et les plus abordables souffrent souvent d’une autonomie médiocre et d’une efficacité globale décevante.

Pour éviter de dépenser son argent dans un aspirateur qui va vite s’avérer inutile, il est préférable de partir sur des modèles et des marques qui ont fait leurs preuves. Dyson est la marque de référence. Seul hic, elle a un positionnement haut de gamme et donc des prix inaccessibles pour un grand nombre de consommateurs.

Bonne nouvelle, en ce moment sur Boulanger, vous pouvez vous offrir l’excellent Dyson V12 Detect Slim Absolute à prix cassé. Le puissant aspirateur sans fil est affiché à 699€ sur le site officiel de Dyson, mais il est normalement en vente à 649 € sur Boulanger. C’est déjà un bon prix. Mais en ce moment, grâce à cette offre exceptionnelle, vous pouvez l’acheter pour 449 € seulement. C’est une très belle baisse de prix de 250 euros sur l’un des aspirateurs balais les plus appréciés.

Grosse promotion sur le Dyson V12 Detect Slim Absolute

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute est un aspirateur balai léger de seulement 2,4 kg. Avec sa puissance d’aspiration de 150 W et ses deux brosses Motorbar et Optic Fluffy avec lumière intégrée, il est adapté pour tous les types de sols. Il sera aussi efficace sur sols durs que sur moquettes et tapis. C’est un modèle polyvalent qui vous suffit pour nettoyer toute la maison.

Si vous avez des animaux ou bien si vous retrouvez régulièrement des cheveux au sol, la brosse Motorbar est particulièrement adaptée. Elle démêle automatiquement les poils et les cheveux pour pouvoir les aspirer sans crainte. La brosse Optic Fluffy intègre un système lumineux très pratique pour distinguer la poussière au sol et ainsi ne rien manquer.

Comme il s’agit du modèle Absolute, vous avez de nombreux accessoires comme la mini-brosse motorisée avec système anti-démêlant, le long suceur, l’embout large avec brosse amovible, l’adaptateur pour meuble bas… Vous disposez de 3 modes de puissance en fonction de vos besoins. Par ailleurs, l’écran LCD vous permet de voir en temps réel les performances et l’autonomie restante. En parlant d’autonomie, vous avez jusqu’à 60 minutes d’utilisation en une seule charge.


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