Dyson Clean+Wash Hygiene : pour les Jours Flash Prime, ce laveur de sol efficace et maniable est à -40% , vite !

Les Jours Flash Prime se terminent déjà demain soir. Il ne va donc pas falloir tarder pour profiter des meilleures offres du moment sur Amazon. Nous avons trouvé pour vous un laveur de sol Dyson qui voit son prix baisser de 200 euros. C’est d’autant plus impressionnant pour un modèle de 2026.

Dyson Clean+Wash Hygiene

Quand on cherche à se faciliter les tâches ménagères, on tombe irrémédiablement sur la marque Dyson qui propose des aspirateurs et des laveurs de sol ultra efficaces mais aussi très chers. Tant et si bien que la marque anglaise est perçue par beaucoup comme une marque de luxe ou bien comme l’équivalent d’Apple pour les appareils ménagers.

Ce n’est pas complètement faux. Pour autant, il est possible jusqu’à demain de s’offrir le laveur de sol Dyson Clean+Wash Hygiene 2026 pour un prix beaucoup plus accessible. Pour cela, il vous faut être membre Amazon Prime (ou profiter de l’offre d’essai 30 jours). Vous verrez alors l’appareil à 299 euros au lieu de 499 euros. C’est une promotion de 40% sur un modèle récent. Et c’est suffisamment rare pour le souligner. Alors profitez-en tant qu’il en est encore temps !

Dyson Clean+Wash Hygiene (2026) : nettoyer vos sols n’a jamais été aussi simple

Comme nous avons pu le voir dans notre test complet du Dyson Clean+Wash Hygiene, il s’agit d’un appareil qui se démarque de la concurrence en proposant un design original et coloré mais aussi des finitions de qualité.

Pour nettoyer efficacement, il est doté d’un rouleau en microfibre épaisse avec 84000 filaments et 400 picots en caoutchouc qui tourne à pleine vitesse pour s’attaquer à toutes les tâches les plus incrustées. Le rouleau dispose d’un système auto-nettoyant qui permet de laver votre sol toujours à l’eau propre. L’eau sale est évacuée dans un réservoir dédié tandis que les débris solides sont stockés séparément. Grâce à ce système hygiénique, vous évitez la prolifération de bactéries et les mauvaises odeurs. En plus, le Dyson Clean+Wash Hygiene laisse très peu d’eau au sol. Le séchage se fait donc en seulement une minute.

Autre point fort de ce modèle : sa maniabilité. En effet, il s’agit d’un nettoyeur ultra-léger de moins de 4 kg qui peut fonctionner avec tout autant d’efficacité à plat. Vous pourrez donc nettoyer sous vos meubles en toute facilité. Il est aussi ergonomique avec trois boutons, pour l’allumer, le mettre en mode Max ou pour faire défiler les différents modes disponibles sur son écran : Eco, Moyen et Boost.


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