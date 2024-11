DS Automobile dévoile les premières images de sa future berline électrique avec 750 km d’autonomie

DS Automobiles vient tout juste de dévoiler les premières images de sa prochaine berline électrique. Si son nom est encore tenu secret, le constructeur a détaillé certaines caractéristiques techniques de sa voiture, à commencer par son autonomie record : 750 km.

Après avoir dévoilé en septembre dernier sa relecture du Citroën SM avec un concept-car aux allures futuristes, DS Automobiles a décidé de revenir sur le devant de la scène ce jeudi 21 novembre 2024.

Une bonne nouvelle pour les amoureux de la marque, probablement inquiets après avoir constaté son absence remarquée au précédent Mondial de l'Auto en octobre dernier.

DS dévoile les premières images de sa future “DS 8”

Sur son portail presse officiel, la firme française vient de dévoiler les premières images de sa future berline électrique. Habillée par un camouflage très léger, ces photos nous permettent d'avoir un bon aperçu de celle qui devrait prendre le nom de DS 8. Nous utilisons ici le conditionnel car le constructeur a choisi de tenir secret l'appellation officielle de sa berline.

Comme on le remarque dans le communiqué de presse, chaque mention du nom du véhicule est barré de noir, comme dans les dossiers Top Secret gouvernementaux. D'autres informations sont également raturées, preuve que DS veut préserver la surprise avant la présentation officielle du véhicule d'ici la fin d'année 2024.

Une voiture à mi-chemin entre la berline et le SUV

Alors, quelles informations peut-on tirer de ces premières images ? Tout d'abord, cette “DS 8” semble avoir été pensée comme une hybride entre un SUV et une berline. Si le style extérieur reprend par exemple le dynamisme des SUV les plus en vogues, le capot est positionné plus bas qu'à l'accoutumée tandis que le pare-brise est assez reculé.

Avec cette ligne, DS Automobiles affirme avoir trouvé un bon équilibre pour favoriser l'aérodynamisme de ce modèle. Le coefficient de traînée est d'ailleurs plutôt impressionnant : 0,24 Cx, soit presqu'autant qu'une Tesla Model 3 Highland. La marque explique d'ailleurs que chaque pièce de la carrosserie a été testée en soufflerie, tandis que des entrées d'air pilotées ont été implantées sur le bouclier avant pour faciliter le refroidissement.

On retrouve également certains éléments repris du concept Aero Sport Lounge de 2020, comme ces DRL verticaux (Day Running Light) pour encadrer les feux DS Pixel Vision et marquer les angles de la voiture. Les feux tridimentionnels et les ailes arrières sculptées font aussi leur retour sur cette “DS 8”.

Dans son communiqué, la marque a daigné nous lâcher une information : l'autonomie estimée du véhicule. D'après DS, il devrait offrir un rayon d'action record de 750 km en cycle mixte WLTP. De quoi la placer d'emblée dans le TOP 10 des voitures électriques les plus endurantes. Bien entendu, il faudra attendre le mois de décembre 2024 pour en savoir plus sur cette nouvelle berline estampillée DS.