DreameBot L10s Ultra : Dreame présente le nec plus ultra des aspirateurs robots lors de l’IFA 2022

Le spécialiste des sols Dreame a profité de l’IFA 2022, un salon dédié aux nouvelles technologies et à l’électroménager à Berlin, pour présenter plusieurs de ses nouveautés. Parmi elles, on trouve le DreameBot L10s Ultra : une pépite que l’on a décidé de vous présenter ci-dessous.

Découvrir le DreameBot L10s Ultra en exclusivité chez Boulanger

L’IFA 2022 à Berlin a été l’occasion de découvrir de nombreuses nouveautés chez plusieurs enseignes. L’une d’entre elles nous a particulièrement intéressés : le DreameBot L10s Ultra.

Très avancé en termes de technologie, l’aspirateur robot laveur de sol permet d’amener le nettoyage automatique à un tout autre niveau, pour une liberté totale grâce à un système entièrement automatisé. Le L10s Ultra est capable de dépoussiérer, laver et sécher, tout en décidant de lui-même quand il faut rincer sa serpillière, ajouter de l’eau ou du détergent ou encore vider le bac à poussière. Vous ne faites rien et vous profitez de sols propres tous les jours.

Et bonne nouvelle : le L10s Ultra est disponible en exclusivité chez Boulanger du 15 au 30 septembre. Vous pouvez donc le découvrir en avant-première pour seulement 1199€. Un vrai budget certes, mais qui vous fera profiter d’un logement sain et propre pendant des années.

Le L10s Ultra : un nettoyage automatique pour une liberté absolue pendant 60 jours

Parmi tous les avantages du L10s Ultra, Dreame met en avant les suivants :

Une station capable de vider seule le bac à poussière, mais aussi d’humidifier ses serpillières, les rincer, les nettoyer et les sécher, pour une maintenance automatisée.

Un système de cartographie avancé avec deux lasers, une caméra RGB et une AI puissante pour un évitement optimal de tous les obstacles et un nettoyage rapide de vos sols.

Jusqu’à 5300Pa en puissance d'aspiration pour un nettoyage profond des sols durs.

Une nouvelle brosse en caoutchouc capable de nettoyer en profondeur vos tapis.

La prise en charge des commandes vocales Google et Alexa.

Ainsi, grâce au L10s Ultra, vous pouvez automatiser le nettoyage de vos sols au quotidien sans vous soucier de rien. Vos sols sont toujours propres et sentent bon et vous pouvez profiter de votre maison en toute tranquillité. Son AI avancée lui permet de nettoyer de grandes surfaces très rapidement, mais aussi de réduire le nombre de tâches manquées et d’éviter de se perdre ou de rester coincé à un endroit.

Le sac à poussière disponible dans la base de l’aspirateur peut contenir jusqu’à 3L de saletés. Vous pouvez ainsi être tranquille et ne rien faire du tout pendant 60 jours en moyenne. Une fois le bac vidé et les deux bacs d’eau remplis, vous êtes à nouveau tranquille pendant 2 mois.

Avec l’aspirateur, vous profitez également d’une application Dreame (ou Mi Home) qui vous permet de personnaliser certains réglages de votre appareil. Vous pouvez ainsi choisir le mode d’aspiration et la quantité d’eau utilisée pour nettoyer vos sols. Vous pouvez également lui demander d’éviter certains endroits de votre logement ou de se contenter de nettoyer une pièce seulement.

Pour profiter de cet aspirateur dès maintenant, rendez-vous vite chez Boulanger.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Dreame.