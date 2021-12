Strasbourg-OM : le match de Ligue 1 (18e journée) diffusé gratuitement pour les membres Prime Amazon

C'est Noël avant l'heure pour les supporters du Racing Club de Strasbourg et de l'Olympique de Marseille ! À l'occasion de la 18e journée du championnat de France de football de la Ligue 1, la plateforme de streaming Prime Video proposera de façon gratuite la diffusion du match opposant le RC Strasbourg à l'OM pour les clients membres d'un compte Prime Amazon.

Strasbourg-OM gratuit sur Prime Video

En plus de Lille-Lyon (13 heures) et de PSG-Monaco (20h45), Strasbourg-OM fait partie des belles affiches de la 18e journée du championnat de France de Ligue 1 ce dimanche 12 décembre 2021. Alors que la rencontre mettant aux prises les Strasbourgeois et les Marseillais sera diffusée sur Canal+ Sport, le compte Twitter de Prime Video Sport France a annoncé l'accessibilité gratuite du match Strasbourg VS Marseille à tous les membres Prime Amazon. Il ne sera donc pas nécessaire de disposer du Pass Ligue 1 dont l'abonnement mensuel est de 12,99 euros afin de regarder la rencontre qui débutera à 17 heures.

📢 Un match accessible à tous les membres Prime ça ne se rate pas ! Rendez-vous dimanche à 17h00 pour le choc entre le @RCSA et l'@OM_Officiel. #RCSAOM #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/FULSLn9Q8e — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 9, 2021

Pour information, à la veille de la 18e journée de Ligue 1, Strasbourg est 6ème du classement avec 26 points alors que Marseille est installé à la 3ème place du podium avec 29 unités. Et concernant les confrontations historiques entre les deux équipes dans l'élite du football français, l'OM est invaincu durant les 11 derniers face-à-face (6 victoires et 5 nuls).

Amazon Prime : comment profiter gratuitement du service ?

Créé par le géant américain de l'e-commerce, Amazon Prime est un programme qui donne un accès à la livraison gratuite en 1 jour ouvré sur les produits vendus et expédiés par Amazon, à un large catalogue de séries et de films signés Amazon Video, au service de streaming musical Prime Music, à la plateforme Prime Reading consacrée aux eBooks gratuits et en illimité, ou encore à Prime Gaming (anciennement Twitch). Mais Amazon Prime peut être testé gratuitement durant une durée de 30 jours et ce, sans aucun engagement. Il s'agit d'un bon moyen d'essayer le service Premium avant de souscrire à l'abonnement mensuel (5,99 euros) ou annuel (49 euros).