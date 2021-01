DG1 : Intel présente sa carte graphique Iris Xe pour PC fixe

Intel sort aujourd’hui sa première carte graphique dédiée au PC de bureau depuis 20 ans. Adoptant le nom DG1, elle ne sera pas vendue telle quelle dans le commerce, puisqu’elle sera directement intégrée à des configurations de constructeurs. Cette carte n’est pas dédiée au jeu et n’a donc pas pour but de rivaliser avec celles de Nvidia et AMD.

Intel avait déjà lancé ses cartes Iris Xe sur les ordinateurs portables en 2020 et s’attaque maintenant au marché du desktop. La carte DG1 n’est pas conçue pour rivaliser avec les dernières cartes de Nvidia et d’AMD, puisqu’elle cherche à se placer sur un marché bien différent : celui de la bureautique. Ainsi, elle veut apporter un petit coup de pouce aux configurations peu puissantes, non seulement dans le domaine graphique -en étant optimisée pour certains codecs- mais également dans la forme.

Cette carte dispose en effet de trois sorties pour l’affichage 4K à l’arrière et est compatible avec le HDR. Concernant la puissance, elle dispose de 80 unités de calcul, de 4 Go de mémoire et d’un bus mémoire de 128 bits. Elle nécessite une puissance de 30 watts.

Disponible seulement dans les PC de constructeurs

Une petite carte qu’il ne sera toutefois pas possible d’acheter telle quelle. Elle n’est en effet réservée qu’aux OEM, c’est-à-dire aux fabricants pour leur configurations toutes faites. C’est un petit peu dommage, étant donné qu'elle aurait aussi pu être utilisée pour redonner un coup de jeune à une configuration bureautique déjà existante.

Pour le moment, seuls deux constructeurs ont annoncé leur modèle : Asus et Colerful. D’autres devraient rejoindre la danse dans un futur proche. Dans tous les cas, cette carte pourrait être idéale pour les PC achetés tout faits et dédiés à la bureautique, aussi bien chez les particuliers que les entreprises. La possibilité d'y brancher plusieurs affichages en 4K est par exemple un argument de poids pour le monde professionnel.

Les cartes graphiques Iris Xe existent déjà sur les PC portables et fonctionnent sur la même logique. Si elles ne sont pas dédiées aux jeux, elles permettent tout de même de faire tourner correctement des titres peu gourmands, comme Fortnite ou Overwatch.