Des imprimantes HP refusent de fonctionner avec une cartouche HP, un comble

Un bug force les imprimantes HP a refuser de fonctionner même si elles sont équipées d'une cartouche d'encre officielle du constructeur. La situation énerve autant qu'elle amuse.

Rares sont les appareils électroniques plus frustrants qu'une imprimante. Les soucis que l'on rencontrent avec elle sont d'ailleurs devenus une partie intégrante de la culture Internet. Tapez “printer meme” dans votre moteur de recherche préféré si vous voulez vous en rendre compte par vous-même. Ces moqueries sont amusantes, mais il ne faut pas oublier que des fabricants d'imprimantes sont accusés de faits autrement plus sérieux.

HP fait par exemple l'objet d'une poursuite pour tromperies envers les utilisateurs. Ils l'accusent de volontairement brider le fonctionnement des imprimantes quand le niveau d'encre d'une cartouche est insuffisant. D'autres affirment que des mises à jour logicielles ont pour but d'empêcher l'utilisation de cartouches autres que celles vendues par HP. Cette fois-ci, même une cartouche “officielle” ne vous sauvera pas.

Certaines imprimantes HP ne fonctionnent plus quand elles sont équipées d'une cartouche HP

Depuis la mise à jour de leur firmware le 4 mars dernier, les imprimantes HP LaserJet M232 à M237 renvoient un code Erreur 11 dès lors que l'on tente d'imprimer, peu importe la marque de la cartouche. Plusieurs témoignages sur les forums de la firme montrent à quel point la situation énerve, d'autant que rien ne permet de revenir à la normale.

Changer la cartouche, nettoyer les têtes, réinitialiser l'appareil… Celles et ceux qui l'ont fait sont toujours bloqués. Les plus impatients ont carrément préféré acheter une imprimante d'une autre marque : “Ce n'est pas l'idéal, mais il n'y a plus de mise à jour automatique du firmware. De plus, la nouvelle imprimante dispose de son propre bac à papier de 250 feuilles et d'un chargeur manuel de feuilles, ce qui est appréciable“, écrit un internaute à propos d'un modèle fabriqué par Brother.

Interrogé sur le sujet, un porte-parole d'HP indique que la firme a bien “connaissance d'un problème de firmware affectant un nombre limité d'appareils HP LaserJet 200 Series“. Il précise que l'équipe “travaille activement à la recherche d'une solution” tout en renvoyant les personnes affectées vers le support de l'entreprise. On doute cependant de l'utilité de la manœuvre étant donné que la seule solution est le déploiement d'un correctif au niveau logiciel.