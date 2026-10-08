Des films et séries Gears of War, Forza et Fable ? Xbox lance XP, une initiative pour porter ses jeux vidéo au cinéma et à la télévision

Xbox se dote d’une nouvelle divison. Baptisée XP, elle a pour mission de diversifier les licences en films, séries TV, produits dérivés et événements.

Minecraft Momoa
Crédit : Microsoft

“Créer davantage de façons de découvrir les mondes que nous aimons”. C’est en ces mots que Xbox décrit XP, une nouvelle division confiée à Kayleen Walters. Le nom n’est pas anodin puisqu’ils fait référence aux Points d’Expérience que les personnages engrangent dans les jeux vidéo. Des expériences, c’est justement ce qu’entend créer Xbox avec cette nouvelle initiative.

L’idée est d’exploiter ses licences phares au-delà du jeu vidéo afin de créer des synergies et de générer d’autres sources de revenus. Le cinéma et la télévision vont notamment en profiter, Microsoft souhaitant élargir son champ d’action au sein du secteur du divertissement. Récemment, l’entreprise y a connu des succès, avec notamment la série Fallout diffusée sur Prime Video (un futur jeu TV Fallout est même dans les tuyaux), ou encore le film Minecraft, qui a réussi à se classer numéro un au box-office aux États-Unis et réaliser le meilleur démarrage de tous les temps pour une adaptation de jeu vidéo.

Des films et séries TV adaptées de jeux Xbox

Cette annonce n’est pas vraiment une surprise, alors qu’une série animée Diablo pour Netflix a été officialisée lors de la dernière Blizzcon. On sentait alors que Microsoft voulait explorer plus en profondeur ce filon. Les licences Blizzard en général semblent bien convenir à une adaptation à l’écran, malgré l’échec commercial du film Warcraft il y a quelques années.

XP va se concentrer sur quatre domaines d’investissement :

  • Xbox Pictures : “Faire découvrir nos univers et nos personnages à de nouveaux publics grâce au cinéma, à la télévision et à d’autres formes de narration linéaire”.
  • Xbox Products : “Créer des produits authentiques pour les fans, leur permettant de célébrer et d’exprimer les franchises qu’ils aiment”. Le merchandising va donc se développer, comme on a pu le constater avec la récente roulette à pizza inspirée de Gears of War.
  • Xbox Places : “Rassembler les communautés grâce à des événements en direct, des expériences immersives, des attractions, des diffusions et des destinations”.
  • Xbox Partnerships : “Collaborer avec des créateurs, des marques et des communautés pour sponsoriser des événements et développer de nouvelles expériences et partenariats de marque”.

Bientôt un film ou une série dans l’univers de Gears of War, Forza ou Fable ?


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