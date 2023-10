Demander une nouvelle carte grise devient vraiment facile avec cette nouvelle application

En test depuis 2021 dans quelques régions, le gouvernement français vient de lancer sur tout le territoire l'application Simplimmat. Totalement gratuite et sécurisée, cette appli simplifie et surtout dématérialise l'ensemble des démarches administratives relatives à l'achat/occasion de voitures d'occasion.

Après le lancement d'Agora, l'application “forum” du gouvernement développée pour poser des questions aux ministres, l'exécutif français annonce l'arrivée d'une nouvelle application officielle : Simplimmat. Derrière ce nom un peu étrange se cache une appli qui va grandement faciliter les démarches administratives relatives à l'achat/vente de voitures d'occasion.

En quelques mots, Simplimmat permet de déclarer la cession ou d'immatriculer un véhicule d'occasion à son nom en quelques minutes seulement, de façon totalement dématérialisée. De fait, plus besoin de formulaire papier. La cessation administrative du véhicule et la demande de nouvelle carte grise s'effectuent en même temps que la remise des clés.

Avoir sa carte grise n'a jamais été aussi simple et rapide

Par ailleurs et comme le précise le gouvernement, le transfert de responsabilité du véhicule est immédiat et l'acheteur peut immédiatement demander sa nouvelle carte grise via l'appli. Il la recevra ensuite à son domicile 3 à 4 jours ouvrés plus tard. Attention toutefois, pour profiter des avantages de Simplimmat, il faudra évidemment que l'acheteur et le vendeur soient présents physiquement, “dans un endroit couvert par la 4G, d'être muni de la carte grise du véhicule, et pour chacun de son smartphone avec l'application téléchargée”.

D'après le ministère de l'Intérieur, Simplimmat permet en outre d'éviter certaines situations problématiques. On pense notamment au cas où le vendeur oublie de déclarer la cession du véhicule sur le site de l'ANTS (ndrl : l'Agence nationale des titres sécurisés), ce qui peut aboutir au blocage de l'immatriculation de l'acheteur à son nom.

Auparavant, le vendeur devait remplir et signer avec l'acheteur un formulaire Cerfa papier de certification de cession, avant d'enregistrer ensuite sa déclaration de cession sur le site de l'ANTS. Ce n'est maintenant plus cas, le processus étant automatisé via Simplimmat. Par ailleurs, l'application permet également de garantir la conformité du véhicule. En effet, l'appli se charge de vérifier la situation administrative du véhicule. Ainsi, s'il a été volé et s'il est gagé, la cession est bloqué automatiquement. De quoi éviter de terribles surprises à l'acheteur.

Source : Ministère de l'Intérieur