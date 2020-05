Déconfinement : cette carte interactive montre où se faire dépister

Le déconfinement est effectif à partir du 11 mai en France. Pour éviter une seconde vague, un vaste plan de dépistage a été mis en place. Voici une carte pour trouver où se faire contrôler.

Le déconfinement a commencé en France le lundi 11 mai, mais le coronavirus est toujours là. Afin d’enrayer l’épidémie, le gouvernement a assuré qu’une campagne massive de dépistage a été mise en place. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans un centre dédié et de se faire contrôler sans sortir de sa voiture.

Afin d’aider les citoyens à trouver le centre le plus proche de chez eux, le site drivecovid.fr a été mis en place. Il s’agit d’une carte interactive regroupant plus de 600 drives de laboratoires. Il faut alors naviguer sur la carte pour trouver le plus proche de chez soi.

Notons que cette carte n’a pas été conçue pour le Covid-19 à l’origine, mais pour trouver les stations essence dans toute la France. Une modification appréciable dans ces heures difficiles.

Sur prise de rendez-vous uniquement

Le dépistage se fait uniquement sur rendez-vous et sur ordonnance. Il se fait en cas de symptômes du covid-19 ou si vous avez été en contact avec un malade. Inutile donc de s’y rendre si vous ne remplissez pas l’un des deux critères.

À l’instar de ce qui s’est fait en Corée du Sud, le dépistage se fait directement au volant. Un employé de laboratoire, protégé comme il se doit, fait tous les tests nécessaires afin de déterminer si vous êtes malade ou non. Une initiative qui permettra de contrôler rapidement tous les cas suspects et d’éviter la fameuse seconde vague que personne ne veut voir arriver.

Le déconfinement en France se fera de manière progressive afin de limiter la propagation du virus. Par exemple, il est nécessaire d’avoir une attestation employeur pour prendre les transports en commun aux heures de pointe. Beaucoup de services dits non essentiels reprennent tout de même aujourd’hui. C’est le cas de Mondial Relay, qui a annoncé recommencer ses livraisons et expéditions le 11 mai.