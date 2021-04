Déclaration d’impôts 2021 en ligne : comment faire et à quelle date

La déclaration d'impôts en ligne est obligatoire en 2021 et cela peut semer la confusion pour certains utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de passer par internet. Quelle est la procédure, quelle est la date limite, quels sont les avantages, puis-je quand même envoyer ma déclaration par courrier… autant de questions auxquelles nous répondons ici.

Le moment redouté par tant de Français arrive, il va être temps d'envoyer sa déclaration d'impôts. En 2021, il est désormais obligatoire de le faire en ligne. Vous ne comprenez pas comment cela fonctionne ? Dates limites, comment accéder à son compte et faire sa déclaration… nous vous expliquons tout cela.

Comment déclarer ses impôts de 2020 en ligne

Si la procédure de déclaration tend à se simplifier au fil du temps, il n'est pas forcément aisé de s'y retrouver, surtout si c'est la première fois que vous passez par internet (ou s'il s'agit de votre toute première déclaration). Voici les étapes que vous devez suivre :

Rendez-vous sur le site impots.gouv.fr

En haut à droite, cliquez sur Votre espace particulier

Indiquez votre Numéro fiscal à 13 chiffres pour vous connecter (ou créer votre compte). Ce numéro est accessible en haut de la première page de votre déclaration de revenus papier ou sur votre dernier avis d'impôt

à 13 chiffres pour vous connecter (ou créer votre compte). Ce numéro est accessible en haut de la première page de votre déclaration de revenus papier ou sur votre dernier avis d'impôt Renseignez votre numéro de télédéclarant (numéro d'accès) à 7 chiffres. Celui-ci se trouve sur la première page de votre dernière déclaration de revenus

(numéro d'accès) à 7 chiffres. Celui-ci se trouve sur la première page de votre dernière déclaration de revenus Rentrez votre revenu fiscal de référence , qui peut être consulté sur votre dernier avis d'imposition

, qui peut être consulté sur votre dernier avis d'imposition Marquez votre adresse email et choisissez un mot de passe. Ce dernier servira à vous connecter au service plus simplement la prochaine fois. Alors, seuls le mot de passe et votre numéro fiscal vous seront demandés, sans besoin de remettre la main sur le numéro de télédéclarant et le revenu fiscal de référence

Vous pouvez désormais valider normalement votre déclaration d'impôts (votre RIB vous est demandé dans le cadre du prélèvement à la source)

Si vous ne parvenez pas à retrouver l'une des informations nécessaires pour conclure la déclaration (numéro fiscal, numéro d'accès…), n'hésitez pas à contacter votre centre des impôts.

Les avantages de la déclaration en ligne

Déclarer ses impôts en ligne, c'est surtout se simplifier la vie et s'éviter une logistique qui peut être lourde, pour l'administration comme pour les utilisateurs. Cela permet notamment d'effectuer des corrections en cas d'erreur, même si la déclaration a déjà été validée. Pour cela, retournez dans votre espace et sélectionnez Corriger ma déclaration en ligne de 2020. A noter que cela vous permet également de recevoir plus rapidement votre avis d'imposition.

Autre avantage, cela permet de vous préparer pour le prélèvement à la source. A la validation de votre déclaration, l'outil vous informe de votre futur taux d'imposition avec de nouveau système et vous propose les différentes options qui s'offrent à vous. Mais cela, vous pourrez toujours vous en occuper plus tard.

Dates limites pour la déclaration d'impôts en ligne

Pour éviter les problèmes, mieux vaut respecter les dates imposées par l'administration fiscale. Les délais sont plus importants pour les télédéclarations que par courrier (16 mai 2019) . Attention, le calendrier varie en fonction du département dans lequel vous résidez.

8 avril 2021 : Ouverture de la déclaration d'impôts en ligne

Ouverture de la déclaration d'impôts en ligne 20 mai 2021 à 23:59 : Date limite des déclarations papier dérogatoires (personnes âgées ou sans internet)

: Date limite des déclarations papier dérogatoires (personnes âgées ou sans internet) 26 mai 2021 à 23:59 : Date limite des télédéclarations pour la zone 1 (départements 1 à 19 et non-résidents)

: Date limite des télédéclarations pour la zone 1 (départements 1 à 19 et non-résidents) 1er juin 2021 à 23:59 : Date limite des télédéclarations pour la zone 2 (départements 20 à 54)

: Date limite des télédéclarations pour la zone 2 (départements 20 à 54) 8 juin 2021 à 23:59 : Date limite des télédéclarations pour la zone 3 (départements 55 à 976)

Continuer à déclarer ses impôts par courrier

Si vous lisez cet article, vous n'êtes certainement pas concernés mais sachez qu'il existe une exception qui permet de continuer à envoyer sa déclaration d'impôts en format papier. Si votre résidence principale n'a pas accès à internet, vous pouvez continuer à remplir vos formulaires comme avant, mais mieux vaut alors justifier l'absence de connexion pour éviter les ennuis. A noter que des ordinateurs sont disponibles au public dans les centre des finances publiques en charge des impôts, permettant alors d'effectuer sa déclaration en ligne. Référez-vous à la date limite dérogatoire pour ce cas.