Darty casse le prix des Galaxy Watch5 Pro et Watch4 pour les French Days !

Jusqu'au 9 mai prochain, pendant les French Days, Darty propose plusieurs offres à prix mini, dont les Samsung Galaxy Watch5 Pro et Watch4 avec jusqu'à -37% de réduction !

Profiter de la Galaxy watch5 Pro à prix mini

Pendant les French Days, la Samsung galaxy Watch5 Pro est disponible pour seulement 399€, contre 469€ habituellement. Darty vous propose ainsi une économie non négligeable de 70€ sur la montre connectée.

Et si l'on vous présente cette offre, c'est bel et bien parce que la Galaxy Watch5 Pro est une montre connectée très intéressante. Elle propose plusieurs prestations haut de gamme comme un écran Super AMOLED de 1,36″ avec 450 x 450 pixels de résolution et un cadran en aluminium. Elle est certifiée IP68 et supporte l'immersion dans l'eau jusqu'à 50m (5ATM) et peut donc vous accompagner dans tous les sports.

Très pratique, elle vous propose des fonctionnalités utiles dans la vie quotidienne comme une puce GPS, l'Assistant Google et Google Pay. Vous pouvez ainsi payer vos achats grâce à votre montre connectée. Elle peut également vous servir de coach sportif ou encore vous donner des informations importantes sur votre santé comme la mesure de votre composition corporelle ou encore la mesure de pression artérielle.

La Galaxy Watch4 à moins de 250€ avec -37% de réduction !

Profiter de la Galaxy Watch4 à prix mini

Jusqu'au 9 mai prochain (inclus), Darty vous propose également la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 pour moins de 250€ avec une réduction rare de -37% ! Vous pouvez ainsi vous la procurer pour seulement 249€ au lieu de 399€.

Conçue pour s'adapter à tous les styles, elle propose un design inspiré de l'horlogerie classique, mais cela ne l'empêche pas d'être une véritable montre connectée avec des fonctionnalités innovantes comme le suivi sportif, le suivi de votre santé et la mesure de votre composition corporelle. Cette dernière fonctionnalité était d'ailleurs une première mondiale lors de la sortie de la montre.

Pour en savoir plus sur la montre, rendez-vous chez Darty et découvrez toutes les offres French days Darty !