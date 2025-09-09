Cybertek fête ses 29 ans et lance pour l’occasion un PC gamer vedette avec Corsair et Gigabyte !

Pour célébrer son anniversaire, l’enseigne bordelaise Cybertek sort le grand jeu. Au programme : Corsair et Gigabyte à l’honneur, et surtout un PC gamer qui attire tous les regards, le GRIDX ORIGIN, avec 220 € de remise ainsi que des promotions exclusives sur des produits phares Corsair et Gigabyte.

La vedette de ce début de mois anniversaire, c’est lui. Le GRIDX ORIGIN a été conçu pour les joueurs en quête de fluidité et de puissance.

Son boîtier Corsair 3000D Airflow RGB, à la fois élégant et optimisé pour le refroidissement, constitue la base idéale de cette configuration. Conçu pour accueillir les composants les plus récents, il assure une circulation d’air optimale et met en valeur l’esthétique gaming grâce à son design moderne.

Côté réactivité, Cybertek a prévu large avec 32 Go de mémoire DDR5 Corsair RGB pour le multitâche et les jeux exigeants, associés à un SSD NVMe de 1 To pour des chargements instantanés et une fluidité sans compromis.

La puissance graphique est ensuite confiée à la Gigabyte RTX 5060 Ti 16 Go, basée sur la dernière architecture Blackwell de NVIDIA. Ray tracing amélioré, DLSS 4 et réalisme visuel sont au rendez-vous : de quoi plonger dans des univers immersifs, que ce soit sur circuit automobile ou en monde ouvert.

Vient enfin le processeur Intel Core i5 14600K, garant de performances solides même dans les jeux et applications les plus gourmands, grâce à son architecture hybride et ses hautes fréquences.

Pour son anniversaire, Cybertek vous propose le GRIDX ORIGIN avec une remise exceptionnelle de 220 €. Il est ainsi disponible pour seulement 1349,99 au lieu de 1569,99 €.

Corsair, Gigabyte et un mois d’offres exclusives

Au-delà du GRIDX ORIGIN, Cybertek met en avant deux marques incontournables pour les joueurs : Corsair, référence mondiale des composants et périphériques gaming, et Gigabyte, acteur majeur des cartes mères et cartes graphiques. Ces partenariats de longue date bénéficient d’une visibilité particulière tout au long de l’opération, rappelant leur rôle essentiel dans la conception de machines toujours plus performantes.

Mais l’anniversaire Cybertek ne s’arrête pas là. Jusqu’au 4 novembre, l’enseigne proposera régulièrement des promotions sur une large sélection de produits gaming et informatiques. Une occasion idéale pour s’équiper à la rentrée, que l’on soit joueur exigeant, créateur de contenu ou simplement à la recherche d’un PC fiable et durable.

Cet anniversaire illustre parfaitement la philosophie de Cybertek : proposer des machines puissantes, fiables et pensées pour les passionnés. Un savoir-faire que l’enseigne cultive depuis 1996. Née à Talence, près de Bordeaux, elle assemble encore aujourd’hui l’intégralité de ses PC en Gironde, avec plus de 200 collaborateurs mobilisés autour d’une même idée : offrir aux joueurs comme aux professionnels des configurations performantes, durables et adaptées à leurs besoins.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Cybertek.