Ce malware ralentit votre PC pour illustrer le nombre de cas de Covid à proximité

Contrairement aux virus classiques qui sont installés à l’insu des internautes par des pirates informatiques, Pandemic Pulse est un logiciel malveillant qu’un utilisateur peut télécharger volontairement et qui vise à démontrer les effets de la pandémie COVID-19.

Un artiste a donc décidé de créer une nouvelle façon de ressentir l'impact de la pandémie : un logiciel malveillant. Justin Blinder a développé Pandemic Pulse, une application qui exploite les ressources de votre ordinateur au rythme des infections et des décès liés au COVID-19 dans votre région.

L'application n'utilise malheureusement pour l’instant que des données provenant des États-Unis. Par conséquent, selon l'État dans lequel se trouve l'utilisateur, le virus ralentira plus ou moins son ordinateur, en fonction du nombre de cas de COVID-19 signalés chaque jour.

À lire également – Windows 11 : attention à ces faux fichiers d’installation, ils cachent des malwares !

Que fait Pandemic Pulse à votre ordinateur ?

Selon son créateur, Pandemic Pulse épuisera la puissance de votre processeur au rythme des infections locales et assombrira votre écran au rythme des décès locaux liés au COVID-19. Grâce aux données fournies par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le logiciel malveillant calcule le taux d'infection et de mortalité local pour mesurer l'impact sur l'ordinateur de l'utilisateur. Par exemple, si le taux d'infection est de 0,1%, la vitesse de l'ordinateur est réduite de 10%.

Le virus est également capable de réduire la luminosité de l'écran en fonction du taux de mortalité local, grâce à un overlay qui est simplement superposé au bureau. D’après Motherboard, si le nombre de décès dus au COVID est en hausse dans l’État où vous vous trouvez, votre écran peut soudainement devenir noir.

« Je suis vraiment intéressé par la façon dont nous pouvons aborder la visualisation des données de manière à recontextualiser les données avec toutes les expériences vécues, les environnements et les émotions qui sont souvent éliminés lorsque quelque chose devient des données », a déclaré Blinder à nos confrères de Motherboard.

En d’autres termes, son créateur a surtout voulu donner au public un meilleur aperçu de l’impact de la pandémie avec un appareil que l’on utilise au quotidien, plutôt que de ne consulter les données que sur des graphiques. « Pandemic Pulse était vraiment une intervention destinée à sensibiliser à nouveau à la gravité de la pandémie et à rendre les données plus tangibles », a ajouté Justin Blinder.

Même si ce malware est « inoffensif » puisqu’il peut être installé volontairement par les internautes, ce n’est pas de cas de tous les autres virus. Il faut donc être vigilant à ce que vous installez sur votre ordinateur, et particulièrement si vous utilisez Discord, puisque l’application est devenue le repaire des pires malwares.

Source : Motherboard