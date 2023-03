Counter-Strike GO : ce joueur achète un skin d’AK-47 pour 152 000 €

Un collectionneur a jeté son dévolu sur le skin rare d'une AK-47 disponible uniquement sur Counter-Strike : Go. D'ordinaire négocié à quelques milliers d'euros, la facture a cette fois-ci dépassé les 150 000 euros. Mais ce prix est justifié d'après les spécialistes de ce marché atypique.

Comme vous le savez, la vente d'apparences d'armes, de personnages ou d'autres éléments cosmétiques représente une manne financière pour de nombreux studios de jeux vidéo. Concernant des free-to-play comme Fortnite, Apex Legends ou Call of Duty : Warzone, il s'agit même de la principale source de revenus.

Mais dans ce domaine, Counter Strike : Go frappe encore plus fort. Peu de temps après son lancement en 2012, nous avons pu assister à la naissance d'un marché parallèle depuis lequel les joueurs achètent et vendent des skins d'armes. Les prix vont du tout au tout, de quelques euros à plusieurs centaines de milliers.

Et justement, ce lundi 13 mars 2023, une transaction à plus de 150 000 euros a été conclue sur la plateforme chinoise Buff. Il s'agissait d'un skin Wild Lotus pour l'AK-47, l'une des armes les plus utilisées du jeu, en mode compétitif notamment.

Le skin d'une AK-47 trouve preneur pour plus de 150 000 euros

Si cette somme a de quoi faire bondir, elle est parfaitement justifiée si l'on se fie aux critères qui déterminent le montant d'une apparence. Et justement, quels sont-ils ? Tout d'abord, il y a la rareté et la “beauté” du skin. En l'occurence, les collectionneurs s'accordent pour dire que le skin Wild Lotus est l'un des plus rares et des plus élégants de l'AK-47.

De fait, le skin Wild Lotus se négocie d'ordinaire aux alentours de quelques milliers de dollars. Mais le degré de qualité de l'apparence peut impacter considérablement le montant exigé. En effet, sur CS GO, lorsqu'un skin est généré aléatoirement, on lui attribue une “qualité visuelle”, répartie en cinq catégories :

usée

marquée par le combat

testée sur le terrain

Très peu usée

Tout juste sortie d'usine (Factory New dans la langue de Shakespeare)

Crazy 1m+ Sale just happened 🫣🫣 Was this price justified? pic.twitter.com/H60BtqGUBz — .Nalo (@completelyfucc) March 13, 2023

Un prix justifié pour les collectionneurs

Comme on peut le constater sur la fiche produit du skin en question, sa qualité est “Factory New”. Mais la présence de certains autocollants peut faire exploser la valeur du skin. Et en l'occurrence, cette apparence Wild Lotus dispose de quatre stickers Reason Gaming Holographique, des éléments exceptionnels pour les collectionneurs.

Pour cause, ces skins étaient disponibles en quantité ultra limitée dans le cadre du tournoi EMS One Katowice 2014, la seconde édition du tournoi Major de CS GO. Aux yeux des collectionneurs, ce prix est donc totalement justifié, au regard de la rareté de l'item. “Le prix de vente est tout à fait raisonnable pour cet objet. Le skin a un pourcentage de stickers insensé et il reste l'un des skins d'AK les plus appréciés du jeu”, écrit l'utilisateur zipeL sur Twitter.