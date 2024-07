Contrôler Windows grâce à des lunettes de réalité mixte et une IA ? Ça titille Microsoft

Microsoft travaille sur des lunettes connectées à l’image du Vision Pro d’Apple. Si rien n’est acté, on sait que la firme de Redmond y songe sérieusement. En effet, un brevet décrivant un tel objet a été repéré et son fonctionnement est assez intéressant, puisque les lunettes utiliseraient l’IA pour comprendre leur environnement.

Les brevets sont intéressants. Ils ne signifient pas forcément que l’objet décrit va être commercialisé, mais ils donnent au moins une idée de ce sur quoi travaillent les entreprises tech. Les derniers déposés par Microsoft nous renseignent ainsi sur ses recherches en ce qui concerne les lunettes connectées.

Repéré par Windows Latest, ce brevet décrit des lunettes connectées destinées au grand public, à la manière du Vision Pro d’Apple. On rappelle que Microsoft a déjà sortit l’Hololens, terminal de réalité mixte, mais ce nouveau modèle est différent. L’idée a été déposée via deux brevets auprès de l’UPSTO, organisme américain, en 2022 et 2023. Ils ont été publiés en 2024.

Microsoft travaille sur sa version du Vision Pro

Ces lunettes connectées utiliseraient l’IA afin d’analyser l’environnement autour du porteur. En effet, les verres intelligents seraient capables de déterminer la position des objets et leur mouvement, sans utiliser de GPS, et ce dans un environnement difficile, comme dans les transports. De quoi augmenter considérablement l’efficacité du logiciel à interagir avec ce qui se trouve proche de nous, via des éléments virtuels en superposition, par exemple.

Un nouveau système permettrait aussi aux caméras d’augmenter considérablement la précision de l’image affichée devant les yeux de l’utilisateur et de pouvoir les rendre correctement dans l’environnement avec l’IA. Comme le précise Windows Latest, ces lunettes pourraient tourner sur une version modifiée de Windows.

Faut-il s’attendre pour autant à une réponse de Microsoft au Vision Pro ? Pas si vite. Rien n’indique que la firme de Redmond souhaite partir dans cette direction. Les brevets n’accouchent pas forcément de véritables produits et sont là pour protéger des idées pour une utilisation éventuelle. Une certitude cependant : l’idée titille bien Microsoft, au point que les ingénieurs ont pensé au fonctionnement d’un tel objet.

Source : Windows Latest