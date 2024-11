Comment ce VPN peut booster la vitesse de votre connexion internet

Votre connexion VPN est lente et vous rencontrez une forte latence ? C'est que vous n'utilisez pas le bon fournisseur de VPN. Avec son ensemble de technologies VPN Accelerator, Proton VPN affiche les meilleures performances parmi les grands services de VPN grand public.

Pour dissimuler son adresse IP, cacher ses traces, empêcher son fournisseur d’accès à internet de suivre son activité en ligne, contourner la censure, payer moins cher un service ou un produit ou encore accéder à des contenus restreints géographiquement, les VPN sont devenus un outil indispensable pour bien des utilisateurs.

Mais ces plateformes souffrent d’un défaut. Puisqu’ils doivent chiffrer le trafic et le faire transiter par au moins un serveur intermédiaire, les VPN ralentissent la connexion. Dans une certaine mesure, les débits sont plus faibles, et surtout, la latence a tendance à s’envoler. Cela se traduit par une expérience qui est dégradée, avec des pages qui chargent plus lentement lors de la navigation, des téléchargements qui prennent plus de temps, une qualité vidéo en streaming détériorée ou encore un ping élevé dans les jeux en ligne.

VPN Accelerator, le garant des performances de Proton VPN

Grâce à des technologies de pointe et des infrastructures optimisées, certains fournisseurs de VPN parviennent à contourner ces contraintes techniques pour fournir une connexion VPN aussi rapide, ou presque, que sa connexion normale sans usage de VPN. Un tour de force réalisé par Proton VPN, qui affiche les meilleures performances du marché grâce à sa technologie propriétaire VPN Accelerator.

Avez Proton VPN, vous avez à disposition une connexion VPN stable et fiable, qui exploite le plein potentiel de votre connexion à internet. En utilisant ce service, vous pouvez espérer des vitesses jusqu'à 400 % plus élevées qu'avec d'autres fournisseurs, notamment pour les connexions internet qui ont l'habitude de rencontrer des difficultés en matière de fiabilité.

VPN Accelerator fonctionne avec l'ensemble des protocoles VPN pris en charge par Proton VPN. L'une des idées principales est de mieux répartir la charge du processeur entre plusieurs processus. Cette méthode permet de réduire la possibilité qu'un seul processus atteigne l'état de surcharge.

Un autre enjeu pour Proton VPN est de réduire la latence et la congestion du réseau. Pour ce faire, la plateforme va diviser le trajet entre le serveur VPN et le serveur de destination en plusieurs trajets plus courts. Cette technique a le mérite de délivrer de meilleures performances sur l'ensemble du trajet. Un autre outil utilisé par Proton VPN est le BBR, un algorithme avancé de contrôle de flux TCP dont le but est d'éviter les problèmes d'encombrement sur les infrastructures réseau, et donc de diminuer les effets de latence, si frustrants pour l'utilisateur final.

Sécurité et confidentialité pour tous vos appareils

Pour améliorer la vitesse de connexion, le service a aussi pensé à plusieurs optimisations dans différents domaines, qui cumulées, créent un véritable écart de performances avec les autres fournisseurs de VPN. On peut citer la révision du code des protocoles VPN pour réduire les pertes d'efficacité, ou encore la modification de la pile Linux des serveurs pour raccourcir le chemin normal de traitement des paquets. Autant d'efforts qui contribuent à faire de Proton VPN l'un des services VPN proposant les débits les plus rapides et la latence la mieux maîtrisée du marché.

Proton VPN est compatible avec tous les principaux systèmes et appareils. Il dispose de milliers de serveurs répartis dans plus de 110 pays et permet d'accéder aux catalogues des plateformes de streaming vidéo à l'étranger. Outre ses performances, il est réputé pour la sécurité des données et le respect de la vie privée de ses utilisateurs. Il adopte une stricte politique de non-conservation des journaux d'activité, qui a été auditée par le cabinet spécialisé et indépendant Securitum, basé en Europe. Le siège de Proton VPN se trouve en Suisse, un pays dont les lois protègent les informations personnelles des utilisateurs.

