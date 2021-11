Citroën offre une AMI bridée à 45 km/h à la police grecque

Dans le cadre d'un projet visant à transformer l'île grecque de Chalki en “un espace de mobilité durable”, Citroën vient d'offrir aux forces de police de l'île une AMI sans permis électrique bridée à 45 km/h. De quoi arrêter efficacement tous les délinquants à n'en pas douter.

Comme de nombreux constructeurs à travers le monde, Citroën a définitivement basculé dans l'ère de la mobilité durable et électrique. En témoigne l'électrification de son parc automobile et ses innovations dans ce domaine, à l'image du Citroën Skate, un skate électrique, modulaire et autonome. Cette toute nouvelle plateforme sera capable d'accueillir des “Pods”, des services accessibles aux utilisateurs comme une salle de sport individuel ou encore une taxi de luxe ultra confortable.

Toujours dans cette optique, Citröen vient d'annoncer sa participation dans un projet d'envergure visant à transformer l'île grecque de Chalki en un “espace de mobilité durable”. Pour ce faire, la marque aux chevrons a envoyé une flotte de six véhicules électriques aux autorités publiques de cette petite île proche de la Turquie. Deux Citroën ë-C4, le dernier SUV compact électrique du constructeur, iront à la municipalité de Chalki, tandis qu'un ë-Jumpy sera livré à la communauté énergétique de l'île.

Citroën fournit deux AMI bridées à la police de l'île de Chalki

Quant aux forces de l'ordre de Chalki, elles se retrouvent aux commandes de deux bolides 100% électriques : des Citroën AMI bridées à 45 km/h ! Avec de telles performances, la Citroën AMI devient la voiture de police la moins rapide du monde. Espérons que les délinquants n'aillent pas trop vite. Quoi qu'il en soit, Citroën voit ce projet comme une étape symbolique pour l'électrification du monde automobile.

“Nous sommes vraiment heureux de collaborer avec l'île de Chalki sur ce projet exceptionnel. Cette collaboration s'inscrit pleinement dans l'esprit de Citroën, une marque innovante et audacieuse, proche des gens dans leur vie quotidienne et dans leur mobilité. Nous nous engageons à rendre l'électrification accessible à tous et sommes très fiers de contribuer à la transformation de Chalki en une île qui sera autonome, connectée et durable”, assure dans un communiqué de presse Vincent Cobée, directeur général de la marque. Citroën précise qu'elle compte faire don de deux de ses six véhicules à la municipalité de Chalki.