Chrome : Google colmate 11 failles de sécurité sérieuses, installez le patch de toute urgence

Mieux vaut ne pas attendre avant de télécharger la dernière mise à jour de Chrome. En effet, Google annonce dans un billet de blog que 11 vulnérabilités ont été détectées, toutes catégorisées comme « sérieuses ». Parmi elles, deux sont particulièrement critiques : CVE-2021-30632 et CVE-2021-30633.

Malgré les efforts de Google pour contenir les menaces, Chrome est un logiciel comme les autres, sujet à de multiples failles de sécurité. Celles-ci peuvent se trouver aussi bien dans le code du programme que dans les milliers d’extensions qui mettent en danger les utilisateurs. Ainsi, régulièrement, la firme de Mountain View déploie des patchs correctifs afin de colmater les vulnérabilités qu’elle y trouve. Parfois, ces dernières n’ont jamais été exploitées, mais ce n’est malheureusement pas toujours le cas.

On ne peut donc que vous conseiller d’installer la dernière mise à jour de Chrome. Dans un billet de blog publié ce lundi 13 septembre, l’éditeur explique avoir découvert pas moins de 11 failles de sécurité qu’il qualifie toutes de sérieuses. C’est plus qu’en avril 2021, où 7 vulnérabilités avaient été corrigées d’un coup. Intitulée 93.0.4577.82, cette nouvelle version s’adresse aussi bien aux utilisateurs Windows, macOS que Linux. Parmi ces 11 failles énumérées, deux sont particulièrement dangereuses.

Comment télécharger et installer le patch de sécurité pour Google Chrome

Baptisées CVE-2021-30632 et CVE-2021-30633, ces deux brèches mettent sérieusement en danger la machine de l’utilisateur. La première s’attaque à V8, le moteur servant à exécuter les codes écrits en JavaScript. En outre, on rappelle que V8 est également présent au sein d’Edge, Opera, Brave et Vivaldi. Si vous naviguez sur ces derniers, on vous conseille de jeter un œil aux mises à jour les plus récentes. La seconde, quant à elle, se trouve dans le processus de « libération après utilisation » de l’API IndexedDB.

Sur le même sujet : Chrome 92 — gestionnaire des permissions, partage de page, sécurité, voici les nouveautés

Pour mettre à jour Google Chrome, rien de plus simple. Il vous suffit de suivre ces quelques étapes :

Ouvrez Chrome

Cliquez sur le menu en haut à droite de la fenêtre

Rendez-vous dans Aide > À propos de Google Chrome

Vérifiez la version de Chrome que vous possédez

que vous possédez Si une mise à jour est disponible, celle-ci se téléchargera et s’installera automatiquement.

Source : Google