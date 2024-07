Cette version d’Android ne recevra plus de correctifs de sécurité ou de fonctionnalités, c’est la fin

Google annonce l'arrêt des mises à jour des services Google Play pour une version d'Android précise. Cela signifie notamment qu'elle ne bénéficiera plus de patch de sécurité.

Qu'on le veuille ou non, certaines choses reviennent chaque année inexorablement. Les saisons, la rentrée scolaire, les impôts, mais aussi la sortie d'un nouvel iPhone ou l'arrivée de la dernière version d'Android. Alors que nous attendons Android 15, les itérations précédentes continuent d'exister, parfois bien plus longtemps que leur ancienneté le laisse imaginer. Selon le site Statcounter, 5 % des smartphones actifs dans le monde tournent encore sous Android 9.0 Pie par exemple, 6 ans après son déploiement.

D'autres remontent encore plus loin, mais Google ne peut pas se permettre d'assurer le suivi de tout le monde. À mesure que son système d'exploitation mobile évolue, il se concentre logiquement sur les versions les plus récentes dans la mesure où elles représentent la majorité. C'est ainsi qu'en juillet dernier, l'entreprise annonce la fin des mises à jour des services Google Play pour Android 4.4 KitKat. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Android 5.0 Lollipop de tirer sa révérence.

Les mises à jour des services Google Play pour cette version d'Android, c'est terminé

Un porte-parole de Google rappelle ainsi qu'Android Lollipop “a été publié pour la première fois en novembre 2014, il y a près de 10 ans, et depuis lors, [Google a] introduit de nombreuses améliorations et fonctionnalités innovantes pour Android, qui ne sont pas disponibles sur Lollipop”. La décision est prise : la firme arrête “les mises à jour de Google Play Services pour les appareils Android Lollipop car ils représentent moins de 1 % des appareils Android actifs“.

Concrètement, “les appareils Lollipop continueront à fonctionner, mais ne recevront pas de nouvelles fonctionnalités, ni de mises à jour de sécurité importantes, et pourraient ne plus être compatibles avec certaines applications“. Si vous possédez encore un appareil sous Android 5.0 ou 5.1, le mieux est de suivre le conseil de la firme de Moutain View : “Nous encourageons vivement les utilisateurs à passer à une version plus récente d'Android pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations en matière de sécurité“. C'est en effet plus prudent.

Source : 9to5Google