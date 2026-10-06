Cette trouvaille de BYD s’attaque au pire ennemi des batteries : la chaleur

La chaleur reste le principal ennemi des batteries lithium, et les constructeurs multiplient les parades pour la contenir. BYD a choisi une voie bien plus radicale, décrite dans un brevet tout juste publié en Chine. Le constructeur y plonge directement ses cellules dans un liquide isolant.

La BYD Dolphin Surf
La BYD Dolphin Surf

Les batteries lithium détestent la surchauffe. Au-delà d’un certain seuil, elles vieillissent plus vite et perdent de la capacité. Chaque génération cherche donc à mieux évacuer l’énergie thermique produite pendant la charge. Chez Mercedes, une batterie lithium-céramique passe actuellement les essais. Pourtant, la méthode dominante n’a pas changé depuis des années. Aujourd’hui, les fabricants plaquent des surfaces métalliques parcourues par un fluide de refroidissement contre les modules, et la chaleur doit traverser plusieurs matériaux avant de les atteindre.

BYD connaît bien cette limite, puisque le groupe fabrique ses propres cellules autant que ses voitures. Sur le terrain automobile, la Blade Battery 2.0 vise les 1000 km d’autonomie grâce à une gestion thermique revue. Pour ses coffrets de stockage d’énergie, le constructeur explore une piste très différente. Un brevet déposé en mars 2025 vient d’être publié par l’administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle. À l’intérieur, l’armoire se divise en deux parties étanches.

BYD plonge les cellules de batterie dans un bain de liquide isolant pour évacuer la chaleur

Selon le brevet CN 122868832 A publié par la CNIPA, BYD enferme l’équipement électrique dans un compartiment supérieur resté au sec. Celui du bas se remplit d’un fluide diélectrique, incapable de conduire l’électricité, et les modules de cellules y baignent entièrement. Chaque module se retrouve entouré sur toute sa surface. De là, la chaleur part directement vers le bain isolant. Aucune plaque métallique ne s’intercale sur le trajet. Les systèmes actuels de la marque, comme les armoires MC Cube, fonctionnent encore avec des plaques froides classiques.

Tout tient à un problème pratique. Encore faut-il faire sortir les câbles du bac sans laisser filtrer une goutte. BYD fait donc remonter les connexions électriques vers le sommet du compartiment humide. Plus on descend dans le bain, plus la pression augmente et plus le joint risque de céder. Pour l’instant, la demande reste en cours d’examen et le constructeur n’a annoncé aucune production. Le document couvre des armoires de stockage stationnaire, jamais des véhicules. Côté automobile, rien ne change encore.


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