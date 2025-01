Cette sonde a frôlé le Soleil et a survécu, jamais un vaisseau ne s’est approché aussi près de l’étoile

La sonde solaire Parker réalise l'exploit en devenant l'appareil construit par l'Homme ayant volé le plus près du Soleil. Malgré une chaleur inimaginable, il s'en est sorti indemne et continue son périple.

Lancée en 2018, la sonde Parker s'est vue confier une mission très risquée : voler le plus près possible du Soleil afin de collecter des données inédites sur l'étoile. Inutile de vous dire qu'il fait particulièrement chaud là-bas. Au-delà de la température, il a aussi fallu ruser pour faire en sorte que le vaisseau prenne de la vitesse tout en s'approchant du son but.

Pour ce faire, il est passé 7 fois autour de Vénus, avec un dernier passage en novembre 2024. La veille de Noël, le 24 décembre, Parker a réussi l'exploit, mais ce n'est que 2 jours plus tard que la NASA a reçu l'autre bonne nouvelle : la sonde a survécu.

La sonde Parker s'est approché au plus près du Soleil et s'en est sortie indemne

La sonde Parker a volé à environ 6,1 millions de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil, un record absolu. Dit comme ça, ça peut paraître très loin, mais pour vous faire une idée, dites-vous que si la Terre était à 1 mètre du Soleil, alors la sonde serait à 4 cm de l'astre. C'est bien simple : jamais un objet fabriqué par l'Homme ne s'est approché aussi près d'une étoile.

À cette distance, la température dégagée par la boule de feu géante grimpe à 555 000° Celsius. Pas besoin de résister à autant heureusement, la zone est essentiellement composée de vide, ce qui réduit la chaleur ressentie. Parker s'en est sorti grâce à son bouclier frontal en mousse de carbone capable de résister à une température de 1400° C, ce qui est assez chaud pour faire fondre l'acier.

L'appareil s'offre également un deuxième record en devenant celui qui se déplace le plus vite : 692 000 km/h environ. La sonde bat ainsi ses propres records successifs, le dernier en date ayant été enregistré en juin 2024.

L'engin, qui a déjà commencé à envoyer les données recueillies, doit encore effectuer 4 autres approches cette année. Après cela, il voguera dans l'espace le temps que son carburant s'épuise puis plongera vers le Soleil pour s’autodétruire.