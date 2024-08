Cette pub pour l’appli Google Authenticator est en réalité un malware, faites attention

Les chercheurs en cybersécurité de chez Malwarebytes ont découvert une fausse publicité pour l'application Google Authenticator. Ne tombez pas dans le panneau, elle vise à installer un malware sur votre machine.

Vous le savez depuis le temps : pour voler vos informations personnelles, les pirates cherchent le plus souvent à vous faire installer un malware. Et comme une personne censée ne le fera jamais volontairement, il faut mettre en place un piège pour vous forcer la main sans que vous vous en rendiez compte. La méthode la plus efficace est de reproduire le site d'un logiciel ou d'une application existante. D'autant qu'en utilisant le système des liens sponsorisés sur les moteurs de recherche, il est possible de le diffuser au plus grand nombre.

Détourner les publicités Google ou Bing pour propager un malware n'est pas nouveau. On entend régulièrement parler de faux sites affichés en tête des résultats Google alors même qu'ils ont été créés par des personnes malveillantes. Malwarebytes, célèbre pour son anti-virus, a récemment découvert une campagne de ce genre. Elle imite Google Authenticator, appli servant à mettre en place l'authentification à deux facteurs.

Ne vous faites pas avoir par cette fausse pub pour l'appli Google Authenticator, c'est un malware

Cherchant à installer Authenticator depuis le moteur de recherche Google, certaines personnes ont pu cliquer sur un lien sponsorisé. Il renvoie au site chromeweb-authenticators, en apparence légitime, mais qui n'est qu'une copie de l'original. En téléchargeant le fichier Authenticator.exe disponible puis en l'installant, les victimes infectent leur machine avec le malware DeerStealer, capable de dérober vos données personnelles (mots de passe, coordonnées bancaires…) et de les envoyer aux hackers.

Malwarebytes ne manque pas de souligner l'audace des pirates : “Google Authenticator est un outil d'authentification multifacteur bien connu et fiable. Il est donc ironique que des victimes potentielles soient compromises alors qu'elles tentent d'améliorer leur niveau de sécurité“. Comme l'entreprise le rappelle, se prémunir de ce genre de pratique est assez simple. Si vous recherchez une application ou un logiciel, ne cliquez pas sur un résultat sponsorisé et passez par le site officiel, plus bas sur la page.