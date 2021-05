Cette « porte des étoiles » relie deux villes distantes de 400 kilomètres

Les villes de Vilnius (Lituanie) et de Lublin (Pologne) sont distantes d’un peu plus de 400 kilomètres à vol d'oiseau. Pourtant, elles sont aujourd’hui reliées grâce à un étrange portail connecté nommé PORTAL. Une initiative d’artiste qui permet aux passants des deux villes de communiquer.

La pandémie nous a obligé à rester chez nous, limitant nos déplacement et nous privant de voyage. Deux villes d’Europe de l’Est, à savoir Vilnius (Lituanie) et Lublin (Pologne) ont décide de se contourner métaphoriquement ces restrictions en se reliant via un portail.

Ce dispositif rappelle la porte des étoiles de Stargate, mais c’est en réalité un écran qui rediffuse en temps réel ce qui se passe dans l’autre ville, située à plus de 400 kilomètres de là. Il s’agit d’un « pont visuel » selon ses créateurs. Le premier est placé sur la place de la gare, à Vilnius, tandis que le deuxième est situé au niveau du square central, à Lublin. Les passants peuvent ainsi interagir entre eux à distance. Oui, cela n’apporte rien de plus qu’une réunion Zoom, mais c’est avant tout métaphorique.

Une porte des étoiles entre les villes

Le site officiel du projet PORTAL précise qu’il n’a pas été conçu en réaction au coronavirus, puisque c’est un travail qui a débuté il y a 5 ans de cela. Toutefois, l’épidémie a donné un poids supplémentaire à ces portes des étoiles.

Un beau projet qui est surtout amusant. Il ne reste plus qu’à voir si les habitants seront exaltés par une telle initiative et s’ils essayeront de communiquer via portail interposé. Quant à la forme bien particulière de ce dispositif, ses créateurs assument bien volontiers leur inspiration première :

« Les ingénieurs de Vilnius et le centre de création linkmenų fabrikas ont fabriqué le PORTAL. Ils ont choisi un cercle, un symbole de science-fiction bien connu et reconnaissable pour leur pont visuel. »

Pour le moment, il n’y a que deux portails à travers le monde, mais la page officielle de Vilnius précise que ce projet n’en est qu’à ses débuts et que d’autres villes pourraient bientôt se voir connectées de la même manière. Un projet sympathique et intéressant.

Source : ville de Vilnius