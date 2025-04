Cette plateforme de streaming révèle combien de musiques fabriquées par l’IA elle reçoit chaque jour et c’est hallucinant

L'intelligence artificielle peut créer de la musique, et donc se retrouver sur des services de streaming audio. Mais dans quelle proportion ? Une plateforme célèbre répond avec un chiffre qui surprend.

Avec tout ce qu'est capable de faire l'intelligence artificielle, qu'elle compose de la musique n'est pas une surprise. Il n'y a qu'à voir le succès de services comme Suno, permattant de créer des morceaux convaincants très facilement et sans aucune connaissance musicale préalable. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Le problème, c'est qu'il est tout aussi simple de poster les résultats sur les nombreuses plateformes de streaming audio existantes. Les artistes humains se retrouvent alors amputés d'une partie des revenus auxquels ils pourraient prétendre.

Le phénomène est loin d'être marginal. Il a par exemple poussé Deezer a créer un outil pour détecter les musiques créées à 100 % par l'IA afin de les exclure de ses recommandations. Lancé début 2025, le programme en question n'a pas chômé et il est visiblement loin de pouvoir prendre un jour de repos. Deezer révèle aujourd'hui la part que représente les morceaux IA dans ceux qui sont ajoutés à la plateforme tous jours. On ne s'attendait pas à ça.

Cette plateforme de streaming audio reçoit un nombre impressionnant de musiques générées par l'IA

Sur Deezer, 20 000 musiques entièrement générées par IA sont uploadées chaque jour. Cela représente 18 % des ajouts quotidiens. Le chiffre a donc doublé en un trimestre puisqu'il était à environ 10 000 morceaux en janvier 2025. Aurélien Hérault, directeur de l'innovation chez Deezer, ne constate aucun signe de ralentissement de la tendance, au contraire.

Il est important d'agir dès maintenant afin de limiter la casse : “L'IA générative a le potentiel d'avoir un impact positif sur la création et la consommation de musiques, mais nous devons aborder leur développement avec responsabilité et soin afin de protéger les droits et les revenus des artistes et des auteurs-compositeurs, tout en maintenant la transparence envers les fans“. L'an dernier, Deezer a supprimé 26 millions de titres de son catalogue, donc beaucoup étaient justement des musiques IA. Il y a fort à parier que ce chiffre déjà impressionnant sera dépassé cette année.