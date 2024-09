Cette planète autour d’une étoile morte pourrait révéler le futur destin (tragique) de la Terre

Des chercheurs ont observé un système planétaire unique autour d'une étoile morte qui nous offre un aperçu de ce que pourrait devenir la Terre dans des milliards d'années. Si notre planète survit à la transformation du Soleil en géante rouge, elle pourrait ressembler à cette exoplanète qui orbite autour d'une étoile en fin de vie.

À environ 4 000 années-lumière, un système planétaire intrigue les astronomes. Au cœur de celui-ci, il y a une naine blanche, vestige d'une étoile autrefois semblable à notre Soleil. Cette découverte offre un aperçu fascinant du destin potentiel de la Terre dans environ 6 milliards d'années, lorsque l’astre qui nous réchauffe et nous procure de la lumière aura consommé son carburant. Il se transformera ensuite en géante rouge avant de devenir, à son tour, une étoile morte.

Les scientifiques estiment que lorsque le Soleil atteindra sa phase de géante rouge, il s'étendra jusqu'à engloutir Mercure, Vénus, et peut-être même la Terre. Cependant, une échappatoire reste possible : notre planète pourrait migrer vers une orbite plus lointaine, semblable à celle de Mars. C’est ce scénario que semble confirmer la découverte de cette planète située à deux fois la distance Terre-Soleil, orbitant autour d’une naine blanche.

Une planète située à 4 000 années-lumière nous permet d’imaginer l’avenir de la Terre

Cette exoplanète orbite autour de son étoile morte à une distance suffisamment large pour avoir échappé à sa destruction lors de la phase de géante rouge. Elle pourrait représenter un aperçu de ce à quoi ressemblerait la Terre si elle survit à l’expansion du Soleil. Cette planète a probablement subi des radiations intenses, et sa surface est désormais gelée et stérile, un scénario potentiel pour notre monde.

A lire également – Cette carte en 3D révèle les meilleures cibles pour trouver de la vie extraterrestre

Si la Terre devait effectivement survivre à la transformation du Soleil, elle se retrouverait en dehors de la zone habitable, devenue un monde froid et aride. Toutefois, les scientifiques ne sont pas encore certains si notre planète échappera réellement à son engloutissement. Cette découverte offre un aperçu fascinant de l’avenir possible de notre système solaire, tout en laissant de nombreuses questions ouvertes sur la survie de la vie à cette époque lointaine.

Source : Nature