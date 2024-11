Cette nouvelle fonction Bluetooth va transformer les lieux publics dans quelques mois

Depuis des années, le Bluetooth évolue avec des nouveautés impressionnantes qui transforment notre quotidien. Parmi elles, une fonctionnalité promise à un succès mondial pourrait changer la manière dont nous partageons l’audio autour de nous. Grâce à elle, écouteurs et appareils audio pourraient s’intégrer encore plus dans nos vies de tous les jours.

Depuis des années, les technologies sans fil n’ont cessé de se perfectionner. Elles nous permettent des connexions plus rapides, plus fiables, et de nouvelles interactions avec notre environnement. Dans ce domaine, le Bluetooth, dont chaque mise à jour s’accompagne de nouvelles fonctionnalités qui changent peu à peu notre utilisation des appareils connectés. Aujourd'hui, nos smartphones, écouteurs, et même certaines voitures dépendent de cette norme pour garantir une communication fluide et efficace.

Parmi ces innovations en progression constante, l’une d’elles attire l’attention pour son potentiel à réinventer l’audio partagé : la technologie Auracast. Imaginée par l’organisation Bluetooth SIG, cette fonctionnalité pourrait transformer de nombreux lieux publics en permettant à des utilisateurs de se connecter à une même source audio sans limite de dispositifs connectés. Alors que cette fonction commence à être disponible sur certains appareils, elle devrait se généraliser auprès du grand public dès 2025, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles possibilités dans les environnements collectifs.

Auracast promet un accès audio universel dans les lieux publics dès 2025 grâce au Bluetooth

Développée et introduite initialement avec Bluetooth 5.2, Auracast repose sur un concept simple mais innovant : permettre à un grand nombre de personnes de se connecter simultanément à une source audio. En d'autres termes, elle facilite la diffusion audio partagée dans des environnements collectifs tels que les musées, les salles de conférence ou encore les cinémas. Chaque utilisateur peut se connecter avec ses propres écouteurs pour profiter d’un son clair, personnalisé et sans interférence extérieure. Le Bluetooth SIG souhaite ainsi déployer cette technologie dans des lieux iconiques comme les théâtres, les opéras ou les sites touristiques, pour enrichir les activités culturelles et de loisirs.

Cette adoption d’Auracast ne marque pourtant qu’un début pour les avancées Bluetooth. En effet, avec le lancement futur du Bluetooth 6, d’autres fonctionnalités tout aussi innovantes sont prévues. Parmi celles-ci, une nouvelle fonction appelée Channel Sounding va permettre une détection de distance précise, facilitant le suivi d’objets comme les clés ou les accessoires. Par ailleurs, l’introduction des clés numériques via Bluetooth permettra d’accéder de façon sécurisée à divers équipements, notamment les casiers et les voitures.

