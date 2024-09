Cette mise à jour de Samsung va rendre votre téléphone plus futé que jamais

Samsung déploie enfin la mise à jour One UI 6.1.1 sur la gamme des Galaxy S23. Avec cette nouvelle version, les utilisateurs peuvent bénéficier d'améliorations intéressantes, notamment des fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle.

Les mises à jour logicielles jouent un rôle crucial dans l'amélioration des smartphones. Elles permettent d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, de renforcer la sécurité et d'optimiser les performances des appareils. Chez Samsung, celles-ci sont intégrées sous une interface unique qui est appelée One UI. Conçue pour rendre les téléphones plus simples et agréables à utiliser, elle évolue avec chaque nouvelle version. À chaque mise à niveau, elle introduit des nouveautés et des optimisations qui rendent les smartphones plus performants et adaptés aux besoins des utilisateurs.

Samsung vient enfin de déployer la toute nouvelle mise à jour One UI 6.1.1 sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Après avoir lancé cette version sur toute la gamme des Galaxy S24 la semaine dernière, c'est maintenant (et enfin) au tour de la série S23 de profiter de ces nouveautés, avec une distribution qui commence en Corée du Sud.

One UI 6.1.1 améliore les Galaxy S23 avec des fonctionnalités IA

La mise à jour One UI 6.1.1 apporte de nouvelles fonctionnalités axées sur l'intelligence artificielle. Les utilisateurs peuvent aussi s'attendre à des améliorations dans les performances globales du système et à des fonctions innovantes, comme une meilleure gestion de la batterie, une optimisation des ressources et des suggestions intelligentes basées sur l'utilisation quotidienne du téléphone. En plus de l'IA, cette version inclut également le correctif de sécurité de septembre 2024 qui garantit une protection accrue contre les dernières vulnérabilités.

Les utilisateurs sud-coréens peuvent déjà installer cette mise à jour via les paramètres du téléphone. Il suffit de se rendre dans « Mise à jour logicielle » pour lancer le téléchargement et l’installation. La mise à jour devrait être disponible dans d'autres pays comme la France dans les jours à venir. Ce déploiement mondial va permettre à des millions d'utilisateurs de profiter d'améliorations attendues. Samsung continue ainsi d'améliorer ses smartphones haut de gamme, en apportant des innovations aussi bien sur le plan de la sécurité que de l'intelligence artificielle.