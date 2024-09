Cette image paraît sortie d’un film de science-fiction, mais elle est bien réelle et signée SpaceX

Le morceau de la fusée Starship de SpaceX a été remonté de l’océan offre une scène impressionnante. Ce booster endommagé ressemble à une relique d’une civilisation futuriste, un spectacle digne des plus grands films de science-fiction.

Les images d’engins spatiaux endommagés ont souvent quelque chose de fascinant, mais celle partagée par Elon Musk récemment sur X est particulièrement marquante. On y voit une partie du booster Super Heavy de SpaceX, repêchée des profondeurs de l’océan après avoir participé au quatrième vol test de Starship. Ce morceau d’acier déformé semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, comme l’a souligné Musk en le comparant aux ” ruines d’une civilisation futuriste disparue“.

Le 22 septembre 2024, Musk a partagé une photo sur X qui montre le booster endommagé et dégoulinant d’eau, suspendu par des chaînes. Il s’agit d’un morceau du Super Heavy utilisé lors du vol test de juin 2024, qui a été déclaré un succès par SpaceX. Ce lancement a permis à la fusée d'atteindre la vitesse orbitale, avant que les deux étages ne touchent l’eau – Super Heavy dans le golfe du Mexique et Starship dans l’océan Indien. Cependant, les atterrissages en mer ont visiblement endommagé l’engin, comme le montre l’image.

L'épave du booster Super Heavy semble tout droit tirée d'un film de science-fiction

Le morceau récupéré comporte 14 moteurs Raptor, bien que le booster en contienne normalement 33. Il n'est pas encore certain si SpaceX a récupéré les autres ou s’ils reposent encore au fond de l’océan. Cette scène étonnante alimente l'intérêt autour de la société. D’autant plus qu’elle prévoit d’envoyer cinq Starships non habités vers Mars dans les deux prochaines années, afin de tester les capacités du vaisseau avant les vols habités, comme l’a annoncé Elon Musk.

Il n’est pas encore clair pourquoi SpaceX a décidé de récupérer ce morceau en particulier, mais certains experts estiment que cela pourrait être pour analyser les moteurs ou éviter que la technologie ne tombe entre de mauvaises mains. En attendant, la société prépare déjà le cinquième vol test de Starship, bien que l’autorisation de la FAA ne soit pas attendue avant fin novembre 2024. D’ici là, la scène de cette épave futuriste continuera de fasciner ceux qui suivent cette aventure spatiale et ses ambitions martiennes.