Cette faille de sécurité touche des millions de smartphones Android, voici comment vérifier si votre téléphone en fait partie

Une nouvelle faille de sécurité affecte de nombreux smartphones Android, exposant des millions d'utilisateurs à des risques potentiels. Les fabricants travaillent déjà à déployer des correctifs, mais il est important de savoir si votre appareil est concerné.

Les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées, et cette fois-ci, ce sont les puces Qualcomm, présentes dans une large gamme de smartphones Android, qui sont en cause. Exploiter cette vulnérabilité permettrait aux hackers de prendre le contrôle partiel ou complet des appareils concernés. Cela inclut l'accès aux données personnelles, aux communications, voire la possibilité d’installer des logiciels malveillants à l'insu de l'utilisateur.

La faille, découverte par les chercheurs de Google et d’Amnesty International, concerne aussi bien des téléphones milieu de gamme que des modèles phares. Parmi les chipsets vulnérables, on retrouve des modèles comme les Snapdragon 8 Gen 1 et 888+, ainsi que les modules de connectivité FastConnect et certains modems 5G. Des modèles populaires qui vont des Samsung Galaxy Tab S8 au Xiaomi 12T Pro sont affectés. Qualcomm a rapidement réagi en fournissant un correctif aux fabricants de smartphones, mais il est crucial que ces derniers déploient la mise à jour de sécurité.

Voici comment vérifier si votre smartphone est équipé d’un chipset Qualcomm vulnérable

Comment savoir si votre smartphone est concerné par cette faille ?

Accédez aux paramètres de votre téléphone : Allez dans Paramètres > À propos du téléphone > Informations sur le matériel pour vérifier le modèle de votre processeur. Si vous possédez un appareil avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1, 888+, 660, ou 680, il pourrait être affecté.

Consultez les spécifications du fabricant : Si vous avez un modèle comme le Samsung S22 ou le Sony Xperia 5 IV, vérifiez les spécifications techniques sur le site officiel de la marque pour confirmer le modèle de chipset utilisé.

Qualcomm a déjà partagé les correctifs nécessaires avec les fabricants d’appareils, et il revient désormais à ces derniers de les déployer auprès des utilisateurs. Des marques comme Samsung, Motorola et OnePlus sont directement concernées, et il est important que leurs utilisateurs installent rapidement les mises à jour de sécurité. Avec 64 chipsets touchés, des millions de smartphones Android sont potentiellement vulnérables.

Bien que cette vulnérabilité soit limitée à des attaques ciblées pour l’instant, elle rappelle l'importance des mises à jour de sécurité régulières pour protéger ses appareils contre de telles menaces. Google et Amnesty International poursuivent leurs enquêtes pour mieux comprendre l’étendue de cette attaque.

Source : TechCrunch