Cette faille critique du Wi-Fi sur Windows menace des milliards d’appareils, voici comment vous protéger

Après une série de mises à jour de sécurité cet été, une nouvelle vulnérabilité critique a été identifiée dans les pilotes Wi-Fi de Windows. Cette dernière expose potentiellement des milliards d’appareils à un risque important si elle n'est pas corrigée rapidement.

Microsoft a récemment publié plusieurs mises à jour pour renforcer la sécurité de ses systèmes, comme la mise à jour d’août 2024 qui a corrigé plus de 50 failles. Cependant, une nouvelle menace vient de faire surface. Cette vulnérabilité, découverte dans les pilotes Wi-Fi de Windows, pourrait exposer des milliards d’appareils à travers le monde à des attaques si les utilisateurs n’appliquent pas les correctifs nécessaires.

La faille, référencée sous le nom CVE-2024-30078, touche plus de 1,6 milliard de dispositifs sous Windows 10, Windows 11 et certaines versions de Windows Server. Des pirates, se trouvant simplement à portée du réseau Wi-Fi d’un utilisateur, peuvent exploiter cette vulnérabilité pour exécuter du code malveillant à distance. Microsoft a publié un correctif en juin 2024, mais les systèmes non mis à jour restent vulnérables.

Une faille dans les pilotes Wi-Fi de Windows pourrait toucher plus d’un milliard d’appareils

Cette vulnérabilité présente des risques graves. Elle pourrait permettre à des hackers de prendre le contrôle de votre appareil, d’installer des logiciels malveillants comme des ransomwares, ou de voler des informations sensibles. Ce problème touche un large éventail de secteurs, y compris la santé, les services financiers et les infrastructures technologiques, qui reposent fortement sur les réseaux sans fil. Si la faille est exploitée, les conséquences pourraient aller bien au-delà d'une simple compromission d'appareil personnel, et affecter des réseaux entiers.

Pour se protéger, la première étape est de mettre à jour votre ordinateur avec le correctif de sécurité de Microsoft, disponible via Windows Update. Pour cela, il suffit d'aller dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update, puis de cliquer sur “Rechercher des mises à jour“.

Assurez-vous que votre système est à jour en vérifiant régulièrement les nouvelles mises à jour. Il est également essentiel de sécuriser votre réseau Wi-Fi avec un mot de passe complexe et unique. Évitez de vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés, et désactivez le Wi-Fi de vos appareils lorsque vous ne l’utilisez pas. Enfin, installez un antivirus fiable et activez le pare-feu pour une protection supplémentaire contre les menaces en ligne.

Source : Cyfirma