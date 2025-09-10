Cette cyberattaque massive a piégé des applications téléchargées 2 milliards de fois par semaine

Un piratage d’une ampleur inédite vient d’être révélé. Des fichiers utilisés par d’innombrables sites et services ont été modifiés. Derrière cette opération, les pirates cherchaient à vider des portefeuilles de cryptomonnaies.

Aujourd’hui, presque toutes les applications que nous utilisons reposent sur des morceaux de code créés et partagés par des développeurs à travers le monde. Cela peut être une fonction qui affiche des couleurs sur un site, ou un outil qui permet à une application de se connecter à Internet. Ces briques logicielles sont indispensables pour gagner du temps et faire fonctionner des millions de services. Sans ces morceaux partagés, créer une application demanderait beaucoup plus de temps et de ressources. Mais si elles sont piratées, les conséquences peuvent être énormes.

C’est exactement ce qui s’est produit récemment, selon le site spécialisé The Hacker News. Des pirates ont réussi à modifier des fichiers téléchargés près de deux milliards de fois chaque semaine. Pour y parvenir, ils ont utilisé la technique du phishing, c’est-à-dire un faux email très convaincant envoyé à un développeur expérimenté. Trompé, il a donné ses identifiants et son code de sécurité. Les criminels ont alors remplacé les fichiers d’origine par des versions infectées.

Un faux email a permis aux hackers d’infecter des applications très populaires

Une fois installés dans une application, ces fichiers malveillants avaient un but précis : intercepter les paiements en cryptomonnaies. Lorsqu’un utilisateur envoyait de l’argent numérique comme du Bitcoin ou de l’Ethereum, l’adresse de destination pouvait être remplacée par celle des pirates. En pratique, cela revenait à détourner directement l’argent vers leurs propres portefeuilles.

Pour les chercheurs en cybersécurité, cette opération est l’une des plus vastes jamais observées sur ce type de plateforme. Elle montre à quel point la dépendance à ces morceaux de code partagés peut fragiliser l’ensemble du web. Même si le but des pirates était surtout de voler des cryptomonnaies, l’attaque aurait pu toucher bien d’autres services. Les experts rappellent que ce genre de menace reste fréquent et que la vigilance doit être constante, même pour les développeurs les plus expérimentés. Pour les utilisateurs, il est impossible de savoir si une application embarque du code infecté, ce qui rend ce genre d’attaque particulièrement inquiétant.