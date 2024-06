Cet expert est formel, il faut employer cette méthode extrême pour alerter les jeunes sur les dangers des réseaux sociaux

Dans un contexte où les réseaux sociaux sont de plus en plus critiqués pour leurs impacts sur la santé mentale des adolescents, le chirurgien général des États-Unis, propose d'apposer des étiquettes d'avertissement similaires à celles des paquets de cigarettes.

Les réseaux sociaux sont dangereux pour le cerveau des adolescents et des enfants, ce n'est plus un secret. Face à ces préoccupations croissantes, des voix s'élèvent pour demander une meilleure régulation et une sensibilisation aux dangers potentiels de ces plateformes.

Vivek Murthy, le chirurgien général des États-Unis, a récemment exprimé dans une tribune publiée par le New York Times que les réseaux sociaux devraient comporter des étiquettes d'avertissement sur leurs impacts potentiels sur la santé mentale. Ces avertissements seraient similaires à celles présentes sur les paquets de cigarettes. Il explique que leur utilisation accrue est fortement associée à une augmentation de l'anxiété et de la dépression chez les adolescents. Murthy a cité des études qui montrent que près de la moitié des adolescents interrogés ont déclaré que ces plateformes les faisaient se sentir moins bien dans leur peau.

Ce chirurgien veut imposer des messages d’avertissements sur les réseaux sociaux pour protéger les adolescents

Pour que ces étiquettes d'avertissement voient le jour, une action législative du Congrès est nécessaire. Murthy a fait appel aux législateurs pour qu'ils soutiennent cette initiative, en mettant en avant l'importance de rappeler régulièrement aux parents et aux adolescents que les réseaux sociaux n'ont pas été prouvés comme étant sûrs.

Il a noté que, contrairement à d'autres produits où la sécurité peut être assurée par des experts, les plateformes de réseaux sociaux ne bénéficient pas de telles garanties. “Il n'y a pas de ceinture de sécurité pour les parents à attacher, pas de casque à mettre en place, pas d'assurance que des experts de confiance ont enquêté et assuré que ces plateformes sont sûres pour nos enfants“.

Bien que ces étiquettes d'avertissement ne rendent pas automatiquement les réseaux sociaux plus sûrs, elles pourraient jouer un rôle informatif auprès des parents, des écoles et des professionnels de la santé sur leurs risques potentiels. Quand et comment seront-ils affichés ? Pour le moment ce n’est pas clair, mais on imagine qu’ils pourraient être montrés à chaque fois que les utilisateurs ouvrent une de ces plateformes. Ils pourraient même inclure des images choquantes similaires à celles sur les paquets de cigarettes pour mieux illustrer leurs dangers.