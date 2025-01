Cet éditeur de manga veut contraindre X à donner les noms de deux pirates de One Piece

Toujours dans l'optique de lutter contre le piratage en ligne, le géant japonais de l'édition Shueisha a déposé une assignation à comparaître DMCA contre X. La société veut contraindre le réseau social à divulguer des informations sur les propriétaires de deux comptes pirates.

Depuis quelques années maintenant, le piratage des mangas a le vent en poupe. Si l'on en croit des chiffres partagés par la plateforme anti-piratage MUSO en 2022, le téléchargement illégal de mangas au format numérique a augmenté de 58 %. Des sites spécialisés comme Manganato.com ont notamment enregistré plus de visites mensuelles que des géants du piratage comme The Pirate Bay.

Face à ce constat alarmant, les éditeurs japonais ont décidé de passer à l'action durant ces deux dernières années. En décembre dernier par exemple, le groupe anti-piratage CODA est parvenue à faire fermer une quinzaine de sites pirate d'animés. En novembre 2023, l'entreprise Webtoon a également réussi à obtenir la fermeture de 150 sites qui proposaient ses contenus sans autorisation.

Ce géant du manga veut identifier les pirates par une méthode particulière

Shueisha, l'un des plus grands éditeurs japonais de mangas, s'est évidemment engagé dans ce combat. Par le passé, la société a déjà obtenu plusieurs assignations à comparaître DMCA devant les tribunaux américains dans l'optique de récupérer des informations sur des opérateurs de dizaines de sites pirates comme Manganato.com, mangakoma01.net ou encore manga-zip.is notamment.

Ces dossiers ont été déposés aux Etats-Unis pour une raison simple : l'éditeur souhaite obtenir ces informations de la part d'intermédiaires comme Cloudflare, PayPal, Visa ou encore Google. Or, cette semaine, le géant du manga a fait une nouvelle demande d'assignation DMCA à un autre grand acteur américain de la Tech, à savoir X, pour “partage de contenus sans autorisation”.

Shueisha veut contraindre X à donner des infos sur des pirates

Plus précisément, Shueisha cherche à identifier les opérateurs de deux sites pirates, à savoir SpoilerPlus et Mangaraw. Précédemment, l'entreprise avait envoyé une notification à X pour lui demander de supprimer les deux comptes en question. Et si le réseau social d'Elon Musk a bien désactivé toutes les publications mettant en avant du contenu acquis illégalement, le compte Mangaraw est toujours en ligne et inclut encore un lien vers le site web mangaraw01.net.

Ces deux comptes ont partagé des mangas One Piece sans autorisation d'après les avocats de Shueisha. Dans l'espoir d'identifier les propriétaires, la société souhaite recevoir de la part de X :

les noms

les numéros de téléphone

es adresses e-mail

les détails de paiement

les adresses IP

les journaux d'accès détaillés.

Reste maintenant à savoir si X sera en mesure de fournir toutes ses informations. Pour cause, les tentatives précédentes de Shueisha auprès de Cloudflare, de Google, de PayPal ou de Visa n'avaient pas suffi à identifier les coupables avec certitude.

Source : Torrent Freak