Cet écran à lécher comme une sucette permet de gouter des aliments à distance

Un professeur universitaire japonais a mis au point un prototype d’écran appelé Taste The TV (TTTV). Ce dernier peut être léché afin de goûter certaines saveurs. Le système intègre une dizaine d’arômes qui sont associés pour créer les différents goûts. Une buse projette le mélange sur un film plastique posé sur l’écran. Il suffit alors d’un coup de langue pour en apprécier la saveur.

Un système électronique ne transmet aujourd’hui que des signaux pour deux de nos sens : la vue, grâce aux écrans, ainsi que l’ouïe, grâce aux haut-parleurs. Depuis longtemps, les chercheurs travaillent sur des systèmes capables de faire interagir d’autres sens. En 2020, nous rapportions la création par Google d’un clavier virtuel pour Android basé sur les standards du braille. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres.

Au-delà des travaux d’accessibilité pour pallier les handicaps, de nombreux travaux concernent également sur la transmission de signaux pour les autres sens que le toucher. Les odeurs et les saveurs, par exemple. Naturellement, créer un système qui transforme une saveur en information numérique ne suffit pas à la transmettre à un utilisateur. Il faut aussi que le destinataire soit équipé d’un appareil qui traduit l’information en goût.

Un écran que l'on peut lécher pour goûter des aliments à distance

Homei Miyashita est un professeur japonais de la prestigieuse Université Meiji, à Tokyo. Avec une trentaine de ses étudiants, il a développé un système qui permet de goûter des saveurs artificielles créées à partir d’informations numériques. Le système s’appelle TTTV, acronyme de Taste The TV (« goûte la télé »). Et, comme son nom l’indique, il offre la possibilité de ressentir la saveur. Le système se compose d’un écran sur lequel un film hygiénique transparent est positionné et d’un appareil contenant dix buses avec 10 saveurs différentes.

Le système va mélanger les saveurs des 10 buses en les projetant sur le film plastique au-dessus de l’écran. Il suffit alors de donner un petit coup de langue dessus pour ressentir le goût. Le créateur de TTTV explique que cette technologie pourrait avoir plusieurs applications : ludiques (des jeux, des quizz à l’aveugle, etc.), éducatives (cours à distance pour les sommeliers, les cuisiniers) et même commerciales (pouvoir goûter un plat à distance avant de le commander, par exemple).

La vidéo ci-dessus (en japonais) a été filmée durant le Digital Content Expo en novembre 2021. TTTV est aujourd’hui un prototype. Mais le scientifique affirme qu’une version commerciale ne serait pas hors de prix : 100 000 yens environ, soit approximativement 770 euros. Bien sûr, il faut ensuite acheter les arômes, etc. Comme une imprimante en gros. Seriez-vous intéressé par une technologie similaire pour goûter des saveurs ? Rendez-vous en commentaire pour poursuivre la discussion.

Source : Reuters