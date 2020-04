Google offre aux smartphones Android un clavier en braille pour les malvoyants

Google annonce l’arrivée d’un nouveau clavier intégré à Android. Il s’agit d’un clavier virtuel en braille destiné à tous les utilisateurs de smartphone ou de tablette ayant une déficience visuelle. Reprenant le standard des claviers en braille à six points, il est compatible avec Android à partir de la version 5.0.

Depuis plusieurs années, Google travaille sur les options d’accessibilité d’Android qui permettent aux personnes présentant un handicap, dont les malvoyants, d’utiliser le système d’exploitation et tous ses services. Nous rapportions l’automne dernier une amélioration de Google Maps en ce sens. Les options pour les malvoyants couvrent d’une part l’intégration de l’énoncé à haute voix des contenus écrits, mais aussi le support technique des claviers sans fil en braille pour saisir du texte dans Chrome ou dans toute autre application.

Un clavier en braille est un accessoire matériel qui se connecte au téléphone. Par sa nature, son usage n’est pas très pratique et il n’est pas compatible avec toutes les applications. Google a donc eu l’idée d’en développer un qui serait intégré à Android et qui s’utiliserait avec l’écran tactile. Ainsi, les malvoyants utiliseraient ce clavier en le sélectionnant dans Google Keyboard actuel (comme vous changez de clavier pour passer d’une langue à une autre).

Développé à partir des standards du braille

Le clavier virtuel de Google reprend les standards du braille. Il est composé des six points nécessaires à l’écriture de toutes les lettres de l’alphabet et des signes de ponctuation. Il suffit d’appuyer simultanément sur les points pour former des lettres qui seront retranscrites par Android dans le champ de saisie (comme sur tout autre clavier reprenant ce standard). Le clavier virtuel commence d’ores et déjà à être déployé par le biais d’une mise à jour qui sera, comme toujours, progressive.

Plusieurs informations pratiques si vous êtes intéressé. D’abord, le clavier n’est pas activé par défaut, même après la mise à jour des services d’accessibilité. Vous devez le faire manuellement en activant l’option TalkBack dans les options de saisie (menu Paramètres, puis Accessibilité, puis TalkBack). Ensuite, le clavier n’est aujourd’hui compatible qu’avec la langue anglaise. Il reste fonctionnel avec les autres langues, mais ne prendra pas en charge les corrections. Enfin, le clavier en braille virtuel est compatible avec Android à partir de la version 5.0 Lollipop. Les versions antérieures ne sont pas prises en charge.